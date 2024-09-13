Внесение изменений в ИПРА
Вопрос: «Моему сыну-инвалиду продлили инвалидность до 18 лет. Но в ИПРА я заметила ошибку. Нужно ли менять саму программу?»
Юлия Т., г. Улан-Удэ
Изменить данные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) можно и без прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ), если:
- изменились вес, рост или другие антропометрические параметры;
- нужно уточнить характеристики ранее рекомендованных ТСР или видов реабилитации;
- нужно исправить ошибки или опечатки;
- появились рекомендации о немедицинских и медицинских товарах и услугах для детей с инвалидностью, которые можно приобрести за счет маткапитала.
Подать заявление на внесение изменений можно через портал Госуслуг, в бюро МСЭ лично или направить по почте.
К заявлению нужно приложить паспорт, СНИЛС, справку об инвалидности, справку от врача о произошедших изменениях (если изменились физические данные).
Снова проходить МСЭ нужно чтобы вписать в ИПРА новые мероприятия реабилитации, абилитации или добавить новые ТСР.
В этом случае обратитесь в поликлинику по месту фактического проживания за направлением на МСЭ. Пройти экспертизу можно заочно или очно.