Замена загранпаспорта при смене фамилии

Вопрос: «Какой период загранпаспорт считается действительным при смене фамилии?»

Баярма Ц.

При изменении фамилии загранпаспорт действует 6 месяцев, потом он считается недействительным. Замените его в течение этого срока, если планируете выезжать за границу.

Помните, что выезд за пределы Российской Федерации осуществляется по действительным документам. Предоставление недействительных документов - основание для отказа в пропуске через государственную границу. Сотрудники пограничных органов или консульства имеют право изъять недействительный документ.

Как заменить загранпаспорт? Сначала замените внутрироссийский паспорт, а затем закажите новый загранпаспорт через Госуслуги. В заявлении укажите, что оформляете загранпаспорт взамен действующего.

Госпошлина за замену загранпаспорта нового образца с биометрией составит 6000 рублей за взрослого и 3000 рублей за ребенка до 14 лет. За загранпаспорт старого образца - 2000 рублей и 1000 рублей соответственно.