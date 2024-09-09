Выращенные в Бурятии овощи оказались переполнены пестицидами и нитратами

«В пробах картофеля выявлено содержание пестицида «Тиаметоксам» в количестве 0,066 мг/кг и 0,061 мг/кг при норме 0,05 мг/кг. Инсектициды с действующим веществом тиаметоксам применяются для борьбы с вредителями культурных растений. В пробах моркови установлено содержание пестицида «Прометрин» в количестве 0,031 мг/кг и 0,029 мг/кг при норме 0,02 мг/кг. Прометрин – почвенный гербицид, используется в борьбе с сорняками», - рассказали в ведомстве.





28 августа инспекторы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии отобрали 8 проб овощной продукции, выращиваемой в Прибайкальском районе. Их направили в лабораторию для анализа на пестициды и нитраты. 5 сентября результаты исследований были готовы. Они оказались неутешительными – во всех пробах овощей выявлено повышенное содержание вредных веществ.Та же ситуация наблюдалась и со свеклой. В её пробах обнаружено содержание пестицида «Ципроконазол» в количестве 0,189 мг/кг и 0,136 мг/кг при норме 0,1 мг/кг. Также в корнеплодах свеклы оказалось в два и более раза больше нитратов, чем допускается.В пробах белокочанной капусты выявлено содержание нитратов в количестве 1100 и 1210 мг/кг при норме не более 900 мг/кг.«Превышения допустимой концентрации связано с нарушением сельхозпроизводителями установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов», - констатировали в Россельхознадзоре. Информацию о выявленных нарушениях ведомство направило в Роспотребнадзор.Фото: Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии