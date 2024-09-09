Общество 09.09.2024 в 09:12
Выращенные в Бурятии овощи оказались переполнены пестицидами и нитратами
Превышения допустимой концентрации вредных веществ обнаружили во всех пробах
Текст: Андрей Константинов
28 августа инспекторы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии отобрали 8 проб овощной продукции, выращиваемой в Прибайкальском районе. Их направили в лабораторию для анализа на пестициды и нитраты. 5 сентября результаты исследований были готовы. Они оказались неутешительными – во всех пробах овощей выявлено повышенное содержание вредных веществ.
Та же ситуация наблюдалась и со свеклой. В её пробах обнаружено содержание пестицида «Ципроконазол» в количестве 0,189 мг/кг и 0,136 мг/кг при норме 0,1 мг/кг. Также в корнеплодах свеклы оказалось в два и более раза больше нитратов, чем допускается.
В пробах белокочанной капусты выявлено содержание нитратов в количестве 1100 и 1210 мг/кг при норме не более 900 мг/кг.
«Превышения допустимой концентрации связано с нарушением сельхозпроизводителями установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов», - констатировали в Россельхознадзоре. Информацию о выявленных нарушениях ведомство направило в Роспотребнадзор.
Фото: Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
«В пробах картофеля выявлено содержание пестицида «Тиаметоксам» в количестве 0,066 мг/кг и 0,061 мг/кг при норме 0,05 мг/кг. Инсектициды с действующим веществом тиаметоксам применяются для борьбы с вредителями культурных растений. В пробах моркови установлено содержание пестицида «Прометрин» в количестве 0,031 мг/кг и 0,029 мг/кг при норме 0,02 мг/кг. Прометрин – почвенный гербицид, используется в борьбе с сорняками», - рассказали в ведомстве.
Та же ситуация наблюдалась и со свеклой. В её пробах обнаружено содержание пестицида «Ципроконазол» в количестве 0,189 мг/кг и 0,136 мг/кг при норме 0,1 мг/кг. Также в корнеплодах свеклы оказалось в два и более раза больше нитратов, чем допускается.
В пробах белокочанной капусты выявлено содержание нитратов в количестве 1100 и 1210 мг/кг при норме не более 900 мг/кг.
«Превышения допустимой концентрации связано с нарушением сельхозпроизводителями установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов», - констатировали в Россельхознадзоре. Информацию о выявленных нарушениях ведомство направило в Роспотребнадзор.
Фото: Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
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