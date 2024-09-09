Житель Улан-Удэ позарился на машину соседа и угнал ее

Накануне в Улан-Удэ задержали угонщика иномарки. 49-летнему горожанину так понравилась машина соседа, что он угнал ее с помощью отвертки.

Преступление было совершено в ночь на 3 сентября. Мужчина угнал машину у соседей по подъезду, которая была припаркована у многоквартирного дома.

- Камнем он разбил стекло и, провернув отверткой ключ зажигания, поехал «кататься». На чужом транспортном средстве он направился к знакомым в Заиграевский район и по дороге опрокинул иномарку, проткнув ко всему прочему колесо.

Поменяв его на запасное, мужчина продолжил движение. Оперативники задержали его в с. Новая Брянь, где он в течение нескольких дней с приятелями распивал спиртное, - рассказали в МВД республики.

В полиции добавили, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и разбой. Транспортное средство у него изъято и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site