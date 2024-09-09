Мэру Улан-Удэ прокуратура внесла представление

Жители Октябрьского района г. Улан-Удэ пожаловались в природоохранную прокуратуру на свалку, которая образовалась вблизи их домов. После внесения прокурорского представления мэру города, гора мусора была убрана.

По обращению граждан Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в сфере обращения с отходами производства и потребления.

- Установлено, что в 154 микрорайоне допущено несанкционированное размещение отходов производства. В связи с ненадлежащим решением вопросов местного значения, мэру города прокуратура внесла представление об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения свалка отходов на площади более 240 кв. метров была ликвидирована, - рассказали в природоохранной прокуратуре.

Фото: Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура