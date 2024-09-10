В Улан-Удэ заключенные «Южлага» освоили новое производство

Исправительная колония строгого режима №2 в Улан-Удэ запустила новое производство. Как сообщили в УФСИН России по Республике Бурятия, колония заключила договор с ООО «Аврора» на изготовление металлических емкостей объемом от 5 до 120 кубометров для сбора и хранения технической и питьевой воды, промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, жидких пищевых веществ.





«В зависимости от назначения емкости оборудуются утеплением, индивидуальным подогревом, что предполагает использование при минусовых температурах. Сборка каждой емкости позволяет привлечь до 10 осужденных, заработная плата которых будет не ниже минимального размера оплаты труда. Это позволит обеспечить погашение ими исковых обязательств», - рассказали в УФСИНе.Фото: УФСИН России по Республике Бурятия