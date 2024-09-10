Общество 10.09.2024 в 11:17

В Бурятии произошел спад преступности

Статистику за январь – август 2024 года привели в прокуратуре республики
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии произошел спад преступности

По итогам 8 месяцев 2024 года в Бурятии отмечено снижение числа зарегистрированных преступлений на 8,7 %. Наибольшее снижение уровня преступности отмечено в Октябрьском и Советском районах Улан-Удэ, а также Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Окинском и Прибайкальском районах республики.

- Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, убийств, краж, грабежей, мошенничеств. Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Однако, вместе с этим отмечается рост криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилований, незаконного оборота оружия и наркотиков и хулиганств. Также сохраняется динамика роста количества криминальных деяний, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За 8 месяцев зарегистрировано 3 842 таких преступления и более половины из них – это мошенничества, - рассказали в прокуратуре республики.

Раскрываемость преступлений составила более 50%, добавили в ведомстве.

Фото:  Номер один

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