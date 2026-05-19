В Улан-Удэ малыш погиб в объятиях матери

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которая обвинялась в причинении смерти по неосторожности. Жертвой трагического случая стал ее собственный малыш.Как следует из материалов дела, все случилось, когда горожанка решила покормить мальчика. Она положила ребенка на спину, обняла его и дала бутылочку с молоком. В процессе кормления женщина уснула. Малыш, находящийся в объятиях матери, не мог свободно двигаться и задохнулся от рвотной массы.На суде женщина полностью признала вину, ее дело рассмотрели в особом порядке. При вынесении приговора было учтено раскаяние подсудимой, отсутствие у нее судимостей, положительные характеристики и наличие других несовершеннолетних детей. Отягчающих наказание обстоятельств установлено не было.По итогам рассмотрения дела горожанку приговорили к 1 году ограничения свободы. Ей запретили покидать территорию проживания и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции и раз в месяц приходить туда для регистрации.