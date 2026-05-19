Происшествия 19.05.2026 в 12:52

В Улан-Удэ малыш погиб в объятиях матери

Женщина уснула во время кормления ребенка
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ малыш погиб в объятиях матери
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которая обвинялась в причинении смерти по неосторожности. Жертвой трагического случая стал ее собственный малыш.

Как следует из материалов дела, все случилось, когда горожанка решила покормить мальчика. Она положила ребенка на спину, обняла его и дала бутылочку с молоком. В процессе кормления женщина уснула. Малыш, находящийся в объятиях матери, не мог свободно двигаться и задохнулся от рвотной массы.

На суде женщина полностью признала вину, ее дело рассмотрели в особом порядке. При вынесении приговора было учтено раскаяние подсудимой, отсутствие у нее судимостей, положительные характеристики и наличие других несовершеннолетних детей. Отягчающих наказание обстоятельств установлено не было.

По итогам рассмотрения дела горожанку приговорили к 1 году ограничения свободы. Ей запретили покидать территорию проживания и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции и раз в месяц приходить туда для регистрации.
Теги
несчастный случай

Все новости

В Бурятии лидируют болезни органов дыхания
19.05.2026 в 13:38
На месте пустыря в Улан-Удэ посадят 30 тополей
19.05.2026 в 13:08
В Бурятии сутки искали 83-летнего водителя, потерявшегося по пути на кладбище
19.05.2026 в 13:08
Вместе с интернетом жительница Бурятии раздала 138 тысяч рублей
19.05.2026 в 12:59
В Улан-Удэ малыш погиб в объятиях матери
19.05.2026 в 12:52
Бурятские потребители пострадают от войны между США и Ираном
19.05.2026 в 12:37
В Иркутске вывели на чистую воду подсобников телефонных мошенников
19.05.2026 в 12:16
Новосибирская область завалила Казахстан косметикой
19.05.2026 в 12:10
На север Бурятии будут летать чаще
19.05.2026 в 12:03
Пара из Бурятии отметила железную свадьбу
19.05.2026 в 11:54
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В Улан-Удэ на улице Гольдсобеля откопали предмет, похожий на гранату
На месте работают экстренные службы
19.05.2026 в 11:32
В Улан-Удэ отменили приговор чиновнику мэрии, получившему огромный срок за взятки
Артема Казарина будут судить заново
19.05.2026 в 10:26
Улан-удэнец под наркотиками выпал из окна квартиры на 4 этаже
Друг заявил, что тому «что-то померещилось»
19.05.2026 в 10:20
В Бурятии пьяный водитель отправил в больницу двух пассажиров
ДТП случилось в Иволгинском районе
19.05.2026 в 10:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru