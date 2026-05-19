19.05.2026 в 12:16

В Иркутске вывели на чистую воду подсобников телефонных мошенников

Помощники зарубежных аферистов арендовали квартиры под обустройство нелегальных узлов связи
Текст: Иван Иванов
Фото: МВД по Иркутской области (скриншот видео)

В Иркутске завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении операторов нелегального узла связи, который использовали телефонные мошенники из-за рубежа. Перед судом предстанут пятеро фигурантов – трое мужчин и две девушки в возрасте от 18 до 25 лет. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям, связанным с незаконным оборотом средств платежей, доступом к компьютерной информации и организацией незаконной передачи абонентских номеров.

Как сообщает МВД по Иркутской области, фигурантов задержали в ноябре прошлого года сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью совместно с УФСБ России по Иркутской области.

По данным следствия, 24-летний житель Иркутска нашел в мессенджере предложение о высокооплачиваемой работе. Через службу доставки ему передали GSM-шлюз, который позволял одновременно использовать 32 сим-карты и подменять телефонные номера. Позже мужчина привлек к деятельности двух знакомых.

С помощью оборудования мошенники из-за рубежа обзванивали граждан, похищали деньги и совершали другие противоправные действия. Задачей группы было обслуживание техники: фигуранты активировали сим-карты, меняли их и обеспечивали бесперебойную работу нелегального узла связи.

Для конспирации обвиняемые постоянно меняли арендованные квартиры. Также в схеме участвовали две местные жительницы 18 и 19 лет, которые находили людей для оформления сим-карт за вознаграждение и передавали их организаторам.

Во время обысков полицейские изъяли около 300 сим-карт, сим-бокс, роутеры, ноутбуки, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

