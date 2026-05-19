Общество 19.05.2026 в 12:59

Вместе с интернетом жительница Бурятии раздала 138 тысяч рублей

Приютив у себя бездомную девушку, она осталась без денег
Текст: Елена Кокорина
Жительница Джидинского района Бурятии приютила у себя 23-летнюю знакомую без жилья и денег и по своей доброте осталась без 138 тысяч рублей. Обратившись впоследствии в полицию, она рассказала, что под предлогом раздачи интернета гостья взяла ее телефон, а на следующий день на счете не оказалось денег.

- Выяснилось, что, доверяя своей знакомой, женщина сообщила ей пароли от онлайн-банка, чем та и воспользовалась. В истории операций значились два перевода на имя квартирантки: 130 тысяч рублей и 8 700. Увидев это, потерпевшая сразу заблокировала свой счёт, - рассказали в МВД республики.

Следователю задержанная созналась, что часть средств пошла на погашение долгов, остальное – на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

Фото: нейросеть

 

