Общество 19.05.2026 в 11:54

Пара из Бурятии отметила железную свадьбу

Семья Карнауховых живет в Таксимо
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Муйского муниципального округа

Накануне в Муйском округе Бурятии чествовали семью Виктора и Тамары Карнауховых. Супружеская чета отметила железную свадьбу – 65 лет совместной жизни.

Виктор Игнатьевич родился 15 мая 1940 года в деревне Матрёнкино Горьковской области. Тамара Павловна (в девичестве Васильева) появилась на свет 9 января 1940 года в поселке Заиграево Республики Бурятия.

Их встреча произошла в клубе поселка Онохой на танцах. Виктор, покоренный красотой Тамары, некоторое время тренировался дома, чтобы в совершенстве овладеть вальсом и этим виртуозным танцем покорить ее сердце. Они поженились 18 мая 1961 года.

Пара воспитала двоих детей: дочь Елену и сына Владимира. С 1986 года семья Карнауховых проживает в поселке Таксимо. До этого они прошли через этапы строительства в Братске и Новом Уояне, что, несомненно, закалило их и укрепило их семейные узы.

«В их совместной жизни было много радостных моментов: увлечение походами за ягодами, грибами, а также рыбалкой, как зимней, так и летней. Виктор Игнатьевич до сих пор щедро делится с семьей дарами природы, обеспечивая всех рыбой, грибами и ягодами», - рассказали в администрации округа.

