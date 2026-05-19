Новосибирская область завалила Казахстан косметикой

Новосибирская область стала главным поставщиком косметики из Сибири на зарубежные рынки. С начала 2026 года регион обеспечил 74% всего сибирского экспорта косметической продукции. Об этом сообщает информационный портал Gorsite.ru. Основным покупателем стал Казахстан.

Всего сибирские производители отправили за границу более 856 тонн косметики и парфюмерии. Продукция поставлялась в Казахстан, Беларусь, Киргизию и Азербайджан. Наибольшим спросом пользовались дезодоранты, средства для ухода за волосами, декоративная косметика и духи.

Как отметили в правительстве Новосибирской области, развитие экспорта остается одним из приоритетов региона. По словам министра экономического развития Светланы Шарпф, более тысячи новосибирских компаний зарегистрированы на платформе «Мой экспорт», а в 2025 году экспортеры получили свыше 45 тысяч мер поддержки.

Сибирское таможенное управление сообщает, что по итогам 2025 года из Сибири за рубеж было отправлено более 6 тысяч тонн косметики и парфюмерии. При этом впервые сибирская косметика вышла на рынок Малайзии.

Поддержку экспортерам оказывает региональный Центр поддержки экспорта. Благодаря этому новосибирская компания Biotime начала поставки в Саудовскую Аравию, а бренды «ВайтСикрет» и «СТМ-КОСМЕТИКС» заключили контракты с Казахстаном.