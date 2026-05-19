Бурятские потребители пострадают от войны между США и Ираном

Бурятские угольщики могут заработать на кризисе в Персидском заливе. Однако платить придется жителям Бурятии.

Цены на уголь в дальневосточных портах России из-за дефицита энергоносителей достигли максимума за последний год и приблизились к $90 за тонну. С начала 2026 года рост составил 24,1%, а по сравнению с маем прошлого года — уже 36%, сообщает «Коммерсант». Рынок подталкивает вверх накопление запасов в Китае и обострение ситуации на Ближнем Востоке, отражающееся на стоимости всех энергоносителей.

Аналитики допускают, что при сохранении нынешней конъюнктуры и жаркого лета цены на уголь могут вырасти еще примерно на 10%.

Для угольных компаний Бурятии такая ситуация означает рост выручки и возможность заработать на экспортной конъюнктуре. Однако для потребителей тепла в Улан-Удэ последствия могут оказаться совсем не радостными.

Дело в том, что ТГК-14 тратит на закупку угля до половины своих расходов. И чем дороже становится топливо, тем сильнее давление на тарифы для населения и предприятий. В итоге рост мировых цен на энергоносители, вызванный конфликтом вокруг Ормузского пролива и угрозами судоходству в Персидском заливе, может напрямую ударить по кошелькам жителей Бурятии.

Таким образом, радость бурятских угольщиков меркнет на фоне проблем потребителей тепла Улан-Удэ, где дорожающий уголь способен повлиять на дальнейший рост стоимости отопления.