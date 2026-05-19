На север Бурятии будут летать чаще
В Бурятии с 1 июня по 13 сентября увеличат частоту авиарейсов из Улан-Удэ в Таксимо и Нижнеангарск. Вместо двух рейсов в неделю будет три. Это летнее расписание уже согласовано с авиакомпанией «ИрАэро», сообщил зампред правительства республики Евгений Коркин.
Чиновник пояснил, что субсидии из республиканского бюджета на данные направления сохраняются. Напомним, в этом году на поддержку предусмотрено 75 млн рублей.
Сниженным тарифом могут воспользоваться льготные категории граждан:
Улан-Удэ – Таксимо: 15 070 (вместо 22 тысяч рублей);
Улан-Удэ – Нижнеангарск: 11 500 (вместо 16 500 руб.).
Правом на льготу могут воспользоваться граждане РФ:
-
жители Муйского округа, Северо-Байкальского района и Северобайкальска (постоянная регистрация на территории данных МО);
-
молодёжь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет с постоянной пропиской в Бурятии;
-
участники СВО и члены их семей, прописанные в Бурятии;
-
работники образования, медицины и культуры, временно или постоянно зарегистрированные в Муйском, Северо-Байкальском районах и Северобайкальске.