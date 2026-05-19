На север Бурятии будут летать чаще

В Бурятии с 1 июня по 13 сентября увеличат частоту авиарейсов из Улан-Удэ в Таксимо и Нижнеангарск. Вместо двух рейсов в неделю будет три. Это летнее расписание уже согласовано с авиакомпанией «ИрАэро», сообщил зампред правительства республики Евгений Коркин.

Чиновник пояснил, что субсидии из республиканского бюджета на данные направления сохраняются. Напомним, в этом году на поддержку предусмотрено 75 млн рублей.

Сниженным тарифом могут воспользоваться льготные категории граждан:

Улан-Удэ – Таксимо: 15 070 (вместо 22 тысяч рублей);

Улан-Удэ – Нижнеангарск: 11 500 (вместо 16 500 руб.).

Правом на льготу могут воспользоваться граждане РФ: