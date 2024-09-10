Общество 10.09.2024 в 14:11
«Ребёнок плакал, мать орала»
Новосибирцев возмутила женщина, которая грубо тащила девочку к машине
Текст: КП-Новосибирск
В кадре – мать и полуторагодовалая девочка. Женщина держит ее на весу за одну руку, тащит к машине, как куклу. Девочка плачет. Но мать не пытается ее успокоить, а тянет быстрее к авто.
Эти кадры, снятые у пункта выдачи «Wildberries» на улице Гребенщикова, 13, в редакцию КП-Новосибирск предоставила читательница Алеся. Она стала случайным очевидцем такого обращения с девочкой.
- Я была на соседнем крыльце, ждала дочь у магазина канцтоваров. Наблюдала эту картину. Вот эта мать таскала вещи с «Wildberries» в машину, а ее крошечная дочь плакала на крыльце. Затем мать встала внизу лестницы и орала на ребенка, чтобы та спустилась с крыльца и шла сама. Девочка, видимо, боялась, потому что в крыльце было 6-7 бетонных ступеней. Когда терпение у матери кончилось, она схватила ее за одну ручку и так несла до машины, - рассказала Алеся.
От увиденного женщина была в ужасе:
Юристы советует не пускать ситуацию на самотек:
- Женщине, которая была очевидцем случившегося, нужно обратиться в полицию, написать заявление и предоставить сделанные фото. Думаю, найти эту мать ребенка по камерам наблюдения на улице и в пункте выдачи труда не составит, - объяснил Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «Некрасов, Рудоманов и партнеры». – Когда ее опознают, семью проверят и выяснят, в каком состоянии находится ребенок.
Фото: предоставлено читательницей КП-Новосибирск
Эти кадры, снятые у пункта выдачи «Wildberries» на улице Гребенщикова, 13, в редакцию КП-Новосибирск предоставила читательница Алеся. Она стала случайным очевидцем такого обращения с девочкой.
- Я была на соседнем крыльце, ждала дочь у магазина канцтоваров. Наблюдала эту картину. Вот эта мать таскала вещи с «Wildberries» в машину, а ее крошечная дочь плакала на крыльце. Затем мать встала внизу лестницы и орала на ребенка, чтобы та спустилась с крыльца и шла сама. Девочка, видимо, боялась, потому что в крыльце было 6-7 бетонных ступеней. Когда терпение у матери кончилось, она схватила ее за одну ручку и так несла до машины, - рассказала Алеся.
От увиденного женщина была в ужасе:
- Было безумно жаль девочку! Она крошечная, года полтора от силы, с пустышкой ещё. А тут такое бездушие, - возмущается Алеся. - Где живет эта женщина, к сожалению, не знаю. Но на фото ее машина, в которую она усадила ребенка и села сама.
Юристы советует не пускать ситуацию на самотек:
- Женщине, которая была очевидцем случившегося, нужно обратиться в полицию, написать заявление и предоставить сделанные фото. Думаю, найти эту мать ребенка по камерам наблюдения на улице и в пункте выдачи труда не составит, - объяснил Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «Некрасов, Рудоманов и партнеры». – Когда ее опознают, семью проверят и выяснят, в каком состоянии находится ребенок.
Фото: предоставлено читательницей КП-Новосибирск