«Ребёнок плакал, мать орала»

- Было безумно жаль девочку! Она крошечная, года полтора от силы, с пустышкой ещё. А тут такое бездушие, - возмущается Алеся. - Где живет эта женщина, к сожалению, не знаю. Но на фото ее машина, в которую она усадила ребенка и села сама.



