В Улан-Удэ сделали дорогу в 140Б микрорайоне

В 140Б микрорайоне Улан-Удэ построили двухполосную дорогу протяженностью 600 метров. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, на ней уже нанесли разметку, установили дорожные знаки и «лежачие полицейские». Также сделано 3 остановочных кармана. Сходы на дорогу выполнены без барьеров, переходы - без перепадов, чтобы маломобильным гражданам было удобно передвигаться.







«Вдоль дороги построили тротуар. Между ним и основным полотном проезжей части предусмотрена полоса для высадки деревьев, поэтому сделаем озеленение. Район активно развиваются, здесь становится все больше жителей, поэтому делаем всю необходимую инфраструктуру, чтобы каждому было удобно. Скоро запустим общественный транспорт и установим в ближайшее время освещение», - пообещал мэр.Фото: мэрия Улан-Удэ