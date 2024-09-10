Общество 10.09.2024 в 16:43

Раненых из Бурятии поддерживают краснодарскими фруктами

Шефство над ребятами взяла супружеская пара
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Текст: Елена Кокорина
Раненых из Бурятии поддерживают краснодарскими фруктами

Супруги Татьяна Зарезина и Сергей Лычагин родом из Бичурского района Бурятии, но проживают в Краснодаре. Поддерживают раненых бойцов из Бурятии они с самого начала спецоперации.
- Они взяли шефство над 5 танковой бригадой, поставляя ребятам всё самое необходимое. Не остаются в стороне от их внимания и госпитали в Мариуполе и Ростове-на-Дону. Когда Татьяна с Сергеем предложили отправить нам новые коляски для ребят, мы с радостью согласились. Однако земляки привезли в Москву не только коляски, но и огромное количество свежих фруктов и овощей, - пишут в Полномочном представительстве Бурятии в Москве.

В течении двух недель Сергей и Татьяна навещали ребят в московских госпиталях и одаривали их теплом своих сердец.

- Искренне благодарим наших земляков, которые даже за тысячи километров помогают бойцам спецоперации встать на ноги! Спасибо вам за неравнодушие, заботу и поддержку, - добавили в Полпредстве.

Фото: Полпредство Бурятии в Москве

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