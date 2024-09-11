Общество 11.09.2024 в 09:00

Верхом на звезде

Бойцы Комбината по благоустройству города получили новых технологичных железных коней
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Текст: Номер один
Верхом на звезде

Вместо старых грузовичков им вручили новенькие… велосипеды. Но крутить педали (пока не дали) им необязательно. Ведь велики электрические. А как вы думали - инновации на службе коммунальных служб! 

 Комбинат по благоустройству закупил для своих сотрудников три электрических велосипеда.

 - Такая техника - отличный способ избежать пробки, а также проехать по узким тропинкам и коротким путям, недоступным для автомобилей, чтобы в экстренных случаях оперативно принять решение. Велосипед оборудован передней яркой фарой, габаритным огнем, стоп-сигналом, задними поворотниками и звуковым сигналом. Все соответствует правилам, - рассказали на предприятии.

 Хочется верить, что это только начало. Что с электровеликов коммунальщики пересядут на роботов-лошадей. Потом им выдадут дрессированных гигантских орлов, которые будут приносить их прямо к месту аварии. А потом, кто знает, может, бурятские ученые разработают для них паутинометы, и они будут, как человек паук, летать меж домами… Хотя в частном секторе такая игрушка, пожалуй, бесполезна. Так что остановимся на орлах.

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