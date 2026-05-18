В Бурятию прибудет самый культурный поезд России

Бурятию 24 и 25 мая посетит «театральный поезд». Регион включится к грандиозную акцию, посвященную 150-летию Союза театральных деятелей России. По стране пройдут два таких поезда.

Один из Севастополя направится в Москву, а второй уже идет из Владивостока – тоже в российскую столицу. Поезда сделают гастрольные остановки в разных городах, каждый раз обновляя состав артистов, которые едут в нем. Финальным аккордом празднования юбилея станет ряд мероприятий в августе, в Москве.

Второй поезд как раз и посетит Бурятию. 24 мая его торжественно встретят на станции Улан-Удэ, где пройдет ряд мероприятий. К нам приедут театры из Забайкальского края. Их гостеприимно примут театры в Улан-Удэ. Пройдут спектакли, выставки, мастер-классы, лекции.

Отметим, что в вагоне-театре, который есть в составе «театрального поезда», будут бесплатно давать кукольные спектакли для детей участников спецоперации (0+). На остальные спектакли можно будет купить билеты. К примеру, в Бурдраме, в малом зале, можно посмотреть постановку Агинского театра «Далитэ» (12+). Режиссером-постановщиком выступает Баирма Ринчинова. Также интересной акцией станет высадка саженцев пяти сиреней возле Бурдрама.

После Бурятии «театральный поезд» направится в Иркутск, но туда поедут уже не забайкальские артисты, а бурятские, ведь такова концепция этой крупной акции. 26 и 27 мая наши артисты выступят в Иркутске, а 29 – в северном городе Братске. После этого «театральный поезд» вернется в Бурятию – в Северобайкальск. Перед жителями северной столицы республики выступят иркутские и братские артисты.