Общество 18.05.2026 в 14:07

Улан-удэнцы сколачивают состояние на пьяных водителях

А гаишники чистят дороги от опасных автомобилистов
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ продолжается успешное сотрудничество ГАИ и местных жителей. С начала 2026 года благодаря их сигналам полиции удалось поймать 165 водителей, управлявших автомобилем в пьяном виде. За каждого из них, бдительные горожане получили совсем не копеечное вознаграждение.

- 30 апреля улан-удэнцы сообщили в полицию о подозрительном автомобиле «Ниссан Примера» в Железнодорожном районе. Инспекторы оперативно остановили иномарку на улице Цивилёва. За рулём находился 41-летний мужчина с признаками опьянения. В тот же вечер на улице Балтахинова таким же образом попалась и нетрезвая девушка за рулём «Лексуса». В отношении 25-летней нарушительницы составлен административный протокол, - рассказали в полиции республики.

1 мая в Октябрьском районе жители сообщили, что от кафе на улице Мокрова отъезжает подозрительный автомобиль «Субару Форестер». За рулём оказался 30-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся за пьяную езду. За повторное нарушение ему грозит уголовное наказание.

- Благодарим всех, кто не остаётся в стороне. Сообщить о водителях с признаками опьянения можно по телефонам 102, 112 или в дежурные части полиции. С октября прошлого года за достоверную информацию о нетрезвых водителях выплачивается премия до 10 тысяч рублей. Получить её могут и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.

Фото: нейросеть

