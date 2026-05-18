Спутницы погибших участников СВО массово пошли в суд

Они добиваются отмены норм, лишающих их права на выплаты
Текст: Иван Иванов
В Верховный суд РФ поступил административный иск к Федеральному собранию, принявшему поправки о праве гражданских жен погибших участников специальной военной операции претендовать на льготы и выплаты только при наличии общего ребенка и установлении факта совместного проживания более трех лет. Как сообщает «Коммерсант», на очереди и другие аналогичные иски от фактических жен бойцов, которые полагают, что эти нормы ущемляют права тех, кто не соответствует установленным законом критериям.

Иск в Верховный суд подала Александра Токарева. Она оспаривает одну из норм закона, принятого в июле 2025 года. Согласно документу, меры соцподдержки могут быть предоставлены только гражданским женам погибших участников СВО, с которыми они прожили вместе не менее трех лет и имеют общего несовершеннолетнего ребенка. Факт совместного проживания устанавливается судом.

По мнению заявительницы, принятый закон существенно сужает возможности признания факта совместного проживания и ведения общего хозяйства. До принятия поправок, говорится в иске, в ряде регионов России признание таких отношений для получения социальной поддержки было возможно и без наличия общих детей. Теперь же новые нормы, как считают инициаторы обращения, нарушают принцип равенства граждан перед законом и противоречат Конституции РФ.

В инициативную группу, которая намерена добиваться изменения законодательства, вошли более 450 фактических жен погибших военнослужащих, не подпадающих под новые критерии. Одна из представительниц группы Ульяна Трохина заявила, что после рассмотрения дела в Верховном суде последует обращение в Конституционный суд. По ее словам, женщины намерены обжаловать закон каждый раз после получения отказов в нижестоящих судах.

История законопроекта началась зимой 2024 года, когда в Госдуму был внесен документ о праве фактических жен погибших бойцов СВО на льготы и выплаты. Изначально предполагалось, что подтвердить брачные отношения можно будет через суд, если пара прожила вместе не менее трех лет, а при наличии общего ребенка — не менее года. Однако позже концепция была изменена, и в окончательной редакции закона обязательными стали сразу оба условия — и трехлетнее совместное проживание, и наличие общего ребенка.

В Госдуме пересматривать принятые нормы пока не намерены. Глава комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что действующие критерии направлены прежде всего на поддержку детей погибших военнослужащих. Кроме того, по ее словам, в подобных ситуациях нередко возникают споры между несколькими гражданскими супругами, а действующее законодательство не содержит механизма определения приоритетного права на получение социальных гарантий.

