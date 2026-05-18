18.05.2026 в 14:17

На выпускников Улан-Удэ надвигаются итоговые экзамены

Учащихся призывают не хитрить - за это с экзаменов удаляют
Текст: Петр Санжиев
Фото: архив «Номер один»
В 9 и 11 классах школ приближаются выпускные экзамены. Как отмечают в Комитете по образованию мэрии Улан-Удэ, они в этом году начинаются поздновато - с 1 июня. Продлятся они до 9 июля, включая резервные дни сдачи. Для остальных школьников с 27 мая стартуют каникулы. «Последний звонок» намечено провести 26 мая.

В итоговой аттестации-2026 планируют принять участие 3392 выпускника 11 классов (чуть больше, чем год назад) и 6790 выпускников 9 классов (чуть меньше, чем год назад). Подготовлены 74 пункта проведения экзаменов, в т. ч. 50 для выпускников 9 классов. 

«В 9 классах по-прежнему самыми востребованными экзаменами остаются информатика, география, обществознание», - говорят в Комитете по образованию мэрии Улан-Удэ. 

На ЕГЭ же в этом году увеличилась доля тех, кто зарегистрировался на экзамены по истории, биологии, химии, физике, литературе и географии. При этом среди учащихся 11 классов отмечается определенный спад интереса к информатике и обществознанию. 

Апелляции будут принимать в трех местах - в школе выпускника, в пункте приема и рассмотрения апелляций, в пункте проведения экзамена. Но рекомендуется подавать их в своих школах. 

Очень хотелось бы, чтобы на экзаменах не было нарушений со стороны сдающих. Ведь после удаления выпускника с экзамена следует аннулирование результата, протокол об административном правонарушении и запрет на пересдачу в текущем году. В прошлом году было составлено семь протоколов - нарушители попались на шпаргалках и телефонах. Все, кто будут сдавать экзамен, пройдут через металлодетектор. 

Церемония вручения медалей отличившимся выпускникам пройдет 29 июня близ Русдрама. В городе есть «горячая линия» по вопросам государственной итоговой аттестации - 37-25-88. Могут звонить как учащиеся, так и родители.
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

