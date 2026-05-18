Общество 18.05.2026 в 14:00

Мэра Улан-Батора сняли за дорогое мясо

Чиновник пострадал за высокий уровень инфляции на рынке мясопродуктов
Текст: Иван Иванов
Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал отправил в отставку мэра Улан-Батора Хишгээгийна Нямбаатара после критики в адрес городских властей из-за роста цен на мясо и нехватки продовольственных резервов. Решение было принято после посещения мясного рынка «Хучит Шонхор», где глава правительства встретился с жителями и продавцами. Недовольство населения связано с резким подорожанием мясной продукции и дефицитом доступного мяса в столице.

Как сообщает информационный портал «Монголия.Сейчас», премьер-министр заявил, что руководство города не справилось с задачей формирования резервов мяса, что привело к росту цен и усилению социальной напряженности. По его словам, власти столицы не обеспечили достаточный объем резервного мяса и тем самым переложили последствия инфляции на население. Учрал также сообщил о создании специальной рабочей группы, которая займется проверкой городских проектов и тендеров.

Во время посещения рынка «Хучит Шонхор» продавцы и покупатели пожаловались премьер-министру на нехватку дешевого мяса. Ограниченное предложение привело к заметному росту цен, особенно в крупных торговых центрах. Из-за подорожания продукции сложности испытывают предприятия общественного питания, некоторые из которых были вынуждены прекратить работу.
По информации пресс-службы правительства Монголии, в Улан-Баторе имеется 5 017 тонн мяса, однако около 2 500 тонн до сих пор не поступили в продажу. Премьер-министр намерен выяснить причины задержки поставок. Власти также напомнили, что губернаторы регионов и руководство столицы обязаны обеспечивать создание стратегических запасов продовольствия.

Глава правительства заявил, что дальнейшие меры по стабилизации цен на мясо будут приниматься с учетом интересов как животноводов, так и потребителей. На фоне ситуации в стране продолжается рост инфляции. По данным национального комитета статистики Монголии, к маю 2026 года потребительские цены и услуги выросли на 10,1% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем за последние два с половиной года. Основной вклад в рост инфляции внесло подорожание продуктов питания, в частности мяса, цены на которое увеличились на 19,3%.

Фото: Номер один

