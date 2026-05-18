У жительницы Бурятии сосед украл ворота и калитку

В Заиграевском районе Бурятии полицейские оперативно раскрыли кражу металлических ворот и калитки с земельного участка местной жительницы. Как оказалось их прибрал к рукам сосед, посчитавший, что ему они явно нужнее.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении. Ворота и калитку, изготовленные из профлиста она оценила в 18 500 рублей.

Личность подозреваемого в краже вскоре была установлена. 40-летний местный житель, ранее судимый и проживающий неподалёку от места происшествия, на допросе рассказал, что обратил внимание на заброшенный вид участка и решил, что хозяева им не пользуются. Убедившись, что ворота и калитка легко поддаются демонтажу, он выдернул их, перенёс в свой гараж, а затем продал.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: нейросеть