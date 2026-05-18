Общество 18.05.2026 в 12:47

У жительницы Бурятии сосед украл ворота и калитку

Кражу по-соседски расследовали местные полицейские
Текст: Елена Кокорина
В Заиграевском районе Бурятии полицейские оперативно раскрыли кражу металлических ворот и калитки с земельного участка местной жительницы. Как оказалось их прибрал к рукам сосед, посчитавший, что ему они явно нужнее.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении. Ворота и калитку, изготовленные из профлиста она оценила в 18 500 рублей.

Личность подозреваемого в краже вскоре была установлена. 40-летний местный житель, ранее судимый и проживающий неподалёку от места происшествия, на допросе рассказал, что обратил внимание на заброшенный вид участка и решил, что хозяева им не пользуются. Убедившись, что ворота и калитка легко поддаются демонтажу, он выдернул их, перенёс в свой гараж, а затем продал.

Возбуждено уголовное дело.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
