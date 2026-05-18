Общество 18.05.2026 в 12:29

Жителей Бурятии ждут новые штрафы

Их могут ввести уже на июньской сессии Хурала
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Депутат-«единоросс» Андрей Невьянцев внес в Народный Хурал законопроект, предусматривающий изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». Речь идет о введении новых штрафов.

Законопроектом предлагается установить административную ответственность в виде штрафов за розничную продажу бензина и дизельного топлива несовершеннолетним. Для граждан он будет составлять от 1 до 2 тысяч рублей; для должностных лиц - от 3 до 5 тысяч рублей; для юридических лиц - от 10 до 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее Андрей Невьянцев сам и выступил с инициативой такого запрета. Её народный избранник аргументировал тем, что в последнее время в республике выросло число ДТП с участием подростков, управляющих автомототранспортом.

«Среди основных причин данной ситуации следует признать расширение рынка механических средств передвижения и возросшую доступность детей к такой технике. Значительная ее часть не является транспортными средствами и реализуется как спортивный инвентарь, не требующий постановки на учет, а также прохождения обучения управлением», - констатировал депутат в пояснительной записке к своему законопроекту.

По мнению парламентария, одной из мер предупредительного характера, позволяющей снизить уровень дорожного травматизма среди подростков, мог бы стать запрет на продажу им автомобильного бензина и дизельного топлива. 

Этот законопроект был внесен в Хурал еще в прошлом году, однако «завис» в парламенте, поскольку не предусматривал никакого наказания за данное нарушение. Теперь эта недоработка исправлена. Оба предложения – и о самом запрете, и штрафах за его нарушение – будут рассмотрены на июньской сессии Хурала.

Отметим, данный запрет не будет касаться подростков, которые достигли 16 лет и имеют права категории «М» и / или подкатегории «А1».
