Общество 18.05.2026 в 13:13

Мужчина осуждён за стрельбу по бродячей собаке

В Ангарске от действий преступника пострадал бездомный пёс по кличке Фокус
Текст: Иван Иванов
Как сообщили в телеграмм-канале объединённой пресс-службе судов Иркутской области, 37-летний местный житель признан виновным в жестоком обращении с животным. Инцидент произошёл вечером в январе 2026 года в одном из домов посёлка Майск.

По материалам суда, мужчина вышел в подъезд и выстрелил в бездомную собаку из пневматической винтовки. Происшествие попало на видео. Раненого пса доставили в ветеринарную клинику, где ему оказали необходимую помощь и провели лечение. Сейчас Фокус находится в приюте для животных.

Известно, что прежние хозяева оставили собаку на улице после переезда. Животное подкармливали местные жители. По словам соседей, пёс не проявлял агрессии. Сам подсудимый объяснил свой поступок тем, что собака громко лаяла.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Волонтёр приюта, признанная потерпевшей по делу, потребовала взыскать с него расходы на лечение животного, а также компенсацию морального вреда. Эти требования будут рассмотрены отдельно в рамках гражданского судопроизводства.

Суд назначил ангарчанину наказание в виде 320 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: Номер один

