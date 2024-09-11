В Улан-Удэ директора «управляшки» оштрафовали за плохое содержание дома

В Улан-Удэ оштрафовали директора управляющей компании «Лидер». На нее жаловались жители дома по проспекту 50-летия Октября. По их обращению Госстройжилнадзор провел проверку.«Проверка выявила, что подъезды дома не ремонтируются, придомовую территорию не убирают, водостоки выполнены с нарушением уклона. При этом управляющая организация должна устранять выявленные повреждения, не допуская дальнейшего разрушения. Все эти нарушения своевременно не были устранены или исправлены, а это противоречит требованиям к работе лицензиата в сфере ЖКХ», - рассказали в Госстройжилнадзоре.По итогам проверки был составлен протокол о нарушениях, а директора «управляшки» оштрафовали на 25 тысяч рублей. Кроме того, он должен принять меры по устранению выявленных нарушений.«Плохая работа управляющей организации никогда не останется без внимания. Жители, которым некомфортно проживать в доме с некачественным обслуживанием, пытаются договориться с лицензиатом. Если это не приносит результата – обращаются в надзорные органы. Умение быть в контакте с жильцами, Советом дома – важный навык для тех, кто работает в этой сфере. Он не менее существенный, чем качественное обслуживание», - подчеркнул руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.Фото: Госстройжилнадзор