Общество 11.09.2024 в 09:30

В Улан-Удэ директора «управляшки» оштрафовали за плохое содержание дома

Жильцы пожаловались на него в Госстройжилнадзор
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ директора «управляшки» оштрафовали за плохое содержание дома
В Улан-Удэ оштрафовали директора управляющей компании «Лидер». На нее жаловались жители дома по проспекту 50-летия Октября. По их обращению Госстройжилнадзор провел проверку.

«Проверка выявила, что подъезды дома не ремонтируются, придомовую территорию не убирают, водостоки выполнены с нарушением уклона. При этом управляющая организация должна устранять выявленные повреждения, не допуская дальнейшего разрушения. Все эти нарушения своевременно не были устранены или исправлены, а это противоречит требованиям к работе лицензиата в сфере ЖКХ», - рассказали в Госстройжилнадзоре.

По итогам проверки был составлен протокол о нарушениях, а директора «управляшки» оштрафовали на 25 тысяч рублей. Кроме того, он должен принять меры по устранению выявленных нарушений.

«Плохая работа управляющей организации никогда не останется без внимания. Жители, которым некомфортно проживать в доме с некачественным обслуживанием, пытаются договориться с лицензиатом. Если это не приносит результата – обращаются в надзорные органы. Умение быть в контакте с жильцами, Советом дома – важный навык для тех, кто работает в этой сфере. Он не менее существенный, чем качественное обслуживание», - подчеркнул руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.

Фото: Госстройжилнадзор
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