Общество 11.09.2024 в 12:04

«Десант добра» посетил Бурятию

Наша республика стала восьмым по счету регионом, в котором он побывал
A- A+
Текст: Иван Иванов
«Десант добра» посетил Бурятию
5 сентября в правительстве Бурятии состоялось заседание «Редкий» пациент в фокусе» в рамках федерального проекта «Десант добра», организованного в 2023 году по инициативе общероссийских пациентских организаций по орфанным заболеваниям. Эксперты обсудили текущие потребности людей с редкими (орфанными) заболеваниями в республике, а также возможности для улучшения оказания им медико-социальной помощи. В частности, диагностику, маршрутизацию и реабилитацию пациентов с редкими генетическими заболеваниями, льготное лекарственное обеспечение.

Данная инициатива призвана объединить усилия участников системы здравоохранения для того, чтобы в формате открытого диалога выработать практические шаги для повышения эффективности оказания медико-социальной помощи людям с редкими (орфанными) заболеваниями в регионах.

В заседании приняли участие представители министерства здравоохранения, министерства социальной защиты населения, Народного Хурала Республики Бурятия, Общественной палаты Бурятии, уполномоченный по правам ребенка в Бурятии, главные внештатные специалисты минздрава республики, федеральные и региональные медицинские эксперты по вопросам организации здравоохранения и представители пациентских организаций.

-  В Бурятию приехал «Десант добра». Это 16 общественных пациентских организаций по разным нозологическим группам редких заболеваний. Мы приехали для того, чтобы поговорить с правительством Республики Бурятия о том, что   можем еще сделать для того, чтобы улучшить качество жизни пациентов с редкими заболеваниями, - говорит Елена Хвостикова, директор автономной некоммерческой организации Центр помощи пациентам «Геном».

Сегодня в Бурятии в регистре больных с редкими (орфанными) заболеваниями числятся 184 человека, из них 41 ребенок с инвалидностью.

- Ежегодно из республиканского бюджета выделяются значительные финансовые средства для обеспечения дорогостоящими лекарственными препаратами взрослых и детей, страдающих орфанными заболеваниями. В 2019 году   выделено 197,5 млн рублей, а в 2024 году - уже 322,8 млн, - отмечает зампред правительства Бурятии - министр здравоохранения Евгения Лудупова.

В России встречается 293 редких заболевания, 28 из них лечатся за государственный счет в рамках государственных программ.

- Отметим эффективность работы Фонда «Круг добра», за его счет лечатся 50 заболеваний. Ваш регион отличается тем, что обеспечивает пациентов без судебных решений. Это практически исключительный случай в России, и это то, чем вы должны гордиться, - говорит Елена Шукан, руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни» Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко.

6 сентября на базе Детской республиканской клинической больницы прошла акция «Вместе ради жизни». Для детей с редкими генетическими заболеваниями был организован «Стационар одного дня». 50 детей с редкими генетическими заболеваниями бесплатно прошли обследование, а их родители получили консультацию профильных специалистов и экспертов из ведущих федеральных клиник Санкт-Петербурга, Москвы.

- Мы, конечно, рады сотрудничеству с «Десантом добра», потому что приехали и представители пациентских организаций, и врачи-специалисты, которые провели для нас вчера учебу, где мы разобрали ряд клинических случаев. Сегодня консультации провели врач-эндокринолог, гематолог, генетик, офтальмолог. Состоялся амбулаторный прием пациентов, у которых уже выявлены редкие заболевания. У нас в клинике есть несколько пациентов, которых мы также сегодня посмотрели и провели мультидисциплинарный консилиум по постановке диагноза этих пациентов. И есть ряд пациентов, у кого заболевание только выявлено, - говорит главный врач ДРКБ Анатолий Дмитриев.
 
Маленьких пациентов также поддержали артисты Театра кукол «Ульгэр» и подарили им праздник. Они развлекали детей, играли, рисовали и вместе мастерили фигуры из шаров.

- Выражаем благодарность инициативной группе АНО «Центр помощи пациентам «Геном» за организацию масштабного мероприятия в Бурятии. Отдельная благодарность спикерам пациентской инициативы «Десант добра», федеральным и региональным медицинским экспертам, которые лично прибыли в Бурятию, - говорит начальник отдела медпомощи детям и службы родовспоможения МЗ РБ Эржена Цыбденова.

Фото: Минздрав Бурятии
Теги
здравоохранение

Все новости

«Десант добра» посетил Бурятию
11.09.2024 в 12:04
Мошенники создали поддельный аккаунт главы Селенгинского района
11.09.2024 в 11:51
Банда улан-удэнских алкашей ограбила вино-водочный отдел магазина
11.09.2024 в 11:47
ВЭФ-2024: новые горизонты развития
11.09.2024 в 11:39
Жителей Бурятии приглашают на XXIX Книжный салон
11.09.2024 в 11:18
Учителя Бурятии примут участие в Главной просветительской премии страны
11.09.2024 в 11:07
В Бурятии бюджетники получат дополнительный выходной, чтобы выкопать картошку
11.09.2024 в 11:01
Взамен изъятого огнестрела жителю Бурятии дали пятилетний срок
11.09.2024 в 11:01
На пяти городских маршрутах в Улан-Удэ поменяется расписание
11.09.2024 в 10:48
Власти Улан-Удэ дождались прокурорского представления
11.09.2024 в 10:30
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Банда улан-удэнских алкашей ограбила вино-водочный отдел магазина
Компания выпила 10 украденных бутылок водки
11.09.2024 в 11:47
Жителей Бурятии приглашают на XXIX Книжный салон
Он состоится в Национальной библиотеке 26 и 27 сентября
11.09.2024 в 11:18
В Бурятии бюджетники получат дополнительный выходной, чтобы выкопать картошку
Необходимость срочного сбора урожая вызвана плохой погодой
11.09.2024 в 11:01
Взамен изъятого огнестрела жителю Бурятии дали пятилетний срок
Его поймали при продаже боеприпасов иностранке
11.09.2024 в 11:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru