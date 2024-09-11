Общество 11.09.2024 в 12:26

Строительство в заказнике Бурятии контролируется местным соболем

Пушистого ревизора поймал объектив камеры
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Текст: Елена Кокорина
Строительство в заказнике Бурятии контролируется местным соболем

В Забайкальском нацпарке Бурятии поделились забавной новостью с Фролихинского заказника. Совсем недавно в объектив фотокамеры попался соболь, который свысока наблюдал за ходом строительства деревянного настила к озеру Фролиха.

Следящего за ними соболя заметили сотрудники «Заповедного Подлеморья».

- Небольшой зверёк с хитрой мордашкой сидел на ветках дерева, и, словно контролировал свысока процесс работы. Вот такой пушистый ревизор, - пишут в группе «Заповедного Подлеморья».

Напомним, что днем ранее в группе заповедника сообщили, что там идут работы на тропе «К озеру Фролиха» и болотистый участок в самом начале маршрута теперь покрыт новым крепким настилом, длиной почти 125 метров. Силами госинспекторов и сотрудников заказника, старые брёвна заменены на прочную конструкцию.

Фото: Анастасия Шойко

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