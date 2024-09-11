В Мухоршибирском районе открылся новый ФАП

Новый современный ФАП открылся в селе Гашей Мухоршибирского района. Торжественное открытие нового фельдшерско-акушерского пункта состоялось накануне.

- Это поистине долгожданное событие для всех сельчан, ведь старое здание ФАПа было построено еще в далеком 1964 году и в настоящий момент имеет уже 100%-ный износ. Новый модульный ФАП стоимостью 6 млн 650 тыс. рублей будет обслуживать 414 человек, в том числе взрослых — 320 человек, детей - 94 человека, а также жителей из улуса Зандин (25 взрослых и 2 детей), - рассказали минздраве Бурятии.









ФАП оснащен системой электроотопления, вытяжной вентиляции, канализацией, электрическим освещением. В нем есть все необходимая медицинское оборудование, компьютерная техника и мебель.

Новый ФАП построен в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: минздрав Бурятии