Общество 11.09.2024 в 12:33

В Мухоршибирском районе открылся новый ФАП

Он будет обслуживать 414 человек
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Мухоршибирском районе открылся новый ФАП

Новый современный ФАП открылся в селе Гашей Мухоршибирского района. Торжественное открытие нового фельдшерско-акушерского пункта состоялось накануне.

- Это поистине долгожданное событие для всех сельчан, ведь старое здание ФАПа было построено еще в далеком 1964 году и в настоящий момент имеет уже 100%-ный износ. Новый модульный ФАП стоимостью 6 млн 650 тыс. рублей будет обслуживать 414 человек, в том числе взрослых — 320 человек, детей -  94 человека, а также жителей из улуса Зандин (25 взрослых и 2 детей), - рассказали минздраве Бурятии.



ФАП оснащен системой электроотопления, вытяжной вентиляции, канализацией, электрическим освещением. В нем есть все необходимая медицинское оборудование, компьютерная техника и мебель.

Новый ФАП построен в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

 

Фото: минздрав Бурятии

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