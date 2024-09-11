В Монголии уменьшается число переводчиков с русского языка

Число изучающих русский язык и переводчиков с него в Монголии сокращается. Об этом сообщил известный монгольский поэт, переводчик, член Союза писателей страны Ойдовын Содномпил.«Больше всего меня беспокоит то, что в нашей стране сокращается число людей, переводящих с русского языка. Изучать его стали меньше, как и великую русскую литературу. Русские очень хорошо и много переводили мировую литературу. Причина, по которой я предпочитаю переводить с русского языка в том, что у нас есть как минимум 100-летняя традиция переводов с этого языка», – сказал поэт.Он напомнил, что в социалистический период в Монгольской Народной Республике (МНР) книги с английского языка переводили лишь несколько человек в стране. Многие знаменитые монгольские писатели и поэты того времени учились в литературном институте имени Максима Горького и переводили мировую поэзию с русского языка на монгольский.«Сейчас в Монголии все больше переводят литературы с английского языка. Потребуется время, чтобы это стало традицией. Более того, для перевода художественной литературы мало просто знать язык оригинала. Сейчас кажется, что некоторые носители английского языка используют компьютерные программы для перевода книг, читать их сложно», – отметил переводчик, известный своей коллекцией из более 30 тыс. книг, среди них много на русском языке.«Я собрал довольно много книг, пока учился в Советском Союзе. Конец 1960-х годов был временем, когда книги были относительно дешевы. Около 30 тысяч книг — это больше, чем книг в библиотеках наших университетов», – рассказал Ойдовын Содномпил о своей коллекции.Ранее в интервью корреспонденту ТАСС посол РФ в Монголии Алексей Евсиков сообщил, что негативные тенденции сокращения пространства русского языка в стране начали развиваться с начала 90-х годов прошлого столетия, «когда почти полностью были свернуты экономические, научно-образовательные, культурные связи между нашими странами. А контакты со странами ЕС, США, Китаем, Японией, Республикой Корея резко расширились. Это снизило ценность и практическую значимость русского языка в глазах монголов».В настоящее время в Монголии два типа школ с русским языком. Первый - монгольские школы с обучением на русском языке. В Улан-Баторе работают менее 10 школ с углубленным изучением русского языка в старших классах.Второй тип - школы, работающие по российским программам и стандартам, выдающие российские аттестаты. Это средняя школа при посольстве РФ, столичная российско-монгольская совместная школа №3, школа-лицей при Улан-Баторском филиале Российского экономического университета имени Плеханова и школа №162.Фото: «Номер один»