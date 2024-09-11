Аэропорт «Байкал» закрыл въезд на привокзальную площадь

Аэропорт «Байкал» закрыл въезд и выезд на привокзальную площадь. Об этом сообщил директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

- Внимание! Уважаемые пассажиры, в связи с работами на привокзальной площади въезд и выезд для автотранспорта на территорию привокзальной площади будет закрыт с сегодняшнего дня до 16 сентября. Проход по привокзальной площади только пешком. Приносим Вам извинения за доставленные неудобства! – пишет Дмитрий Гармаев в телеграм-канале.

Проезд на привокзальную площадь будет закрыт с 11 по 16 сентября.

- Закрытие площади связано с ремонтом участка, там сейчас кладут асфальт. Напомним, уже в ноябре состоится открытие здания нового терминала аэропорта, - пояснил Дмитрий Гармаев.

Фото: телеграм канал аэропорта «Байкал»