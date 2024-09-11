В Бурятии наполовину готова школа в Баргузинском районе

Строительство новой школы на 176 учащихся в селе Баянгол Баргузинского района продолжается. Подрядчик возвёл учебное заведение на 50%. Школа будет состоять из трёх блоков, где разместятся учебные кабинеты, библиотека и спортивный зал.



Напомним, в 2023 году глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать строительство новой школы в селе. И в начале этого года был дан старт работам.









- В блоке А подрядчик занимается внутренними сантехническими работами, электромонтажными работами, установкой окон, возведением перегородок, утеплением стен и облицовкой фасада. В это же время в блоке Б завершаются строительные работы по созданию каркаса и перекрытию первого этажа, а также проводится обшивка и утепление фасада спортивного зала», - отметили в управлении капитального строительства Бурятии.



Помимо этого, на стройплощадке прокладываются теплотрасса и канализация, проводится вертикальная планировка футбольного поля, спортивных и игровых площадок.



В данный момент, для строительства школы задействовано более 50 рабочих и 10 единиц техники.



Учебное заведение планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. А принять учеников новая школа сможет в следующем году.





Фото: Управление капитального строительства РБ