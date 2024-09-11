Общество 11.09.2024 в 16:49

«Бабушка рвала салфетку и жевала ее»

Сибирячка обвиняет частный пансионат в жестоком обращении со стариками
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Бабушка рвала салфетку и жевала ее»
Женщина сфотографировала незастеленные кровати, синяк и отсутствие ухода. Фото: предоставлено Екатериной
Жительница Новосибирска обвиняет частный пансионат в краже вещей и жестоком обращении со стариками. Женщина определила туда 72-летнюю маму. На сайте учреждения увидела красивые фото. Но по факту, как верит сибирячка, там совсем другая картина: пенсионеры спят на голых матрасах, их не моют. Свою маму она забрала из пансионата с синяками на ногах. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«Штор нет, а от телевизора – один звук»

Нина Сергеевна переехала в Новосибирск вместе с детьми из Узбекистана в конце 90-х годов. Работала здесь в столовой, после ушла на пенсию. Сейчас женщине 72 года, она плохо ходит, за ней нужен постоянный уход.

- Мы с сестрой и братом посоветовались и решили отдать маму в частный пансионат. Считали, что за ней будет там и уход постоянный, и внимание больше от всех. Потому что мы все работаем, не можем за ней присматривать, а это в силу ее болезней нужно. Я искала учреждение в интернете и нашла вариант, который находится в Октябрьском районе. Остановилась на нем, потому что пансионат рядом с домом, пятиразовое питание. На картинках были красивые комнаты, обещали надлежащий уход, - рассказала Екатерина, дочка Нины Сергеевны.

Женщина записалась на экскурсию и в назначенный день пришла в пансионат. Заведующей на месте не оказалось, но местный медик рассказал про условия проживания.

- Экскурсию нам не провели, потому что у медика не было на это прав. Мы стояли в коридоре, и мне визуально все понравилось. В комнаты я заглянула на первом этаже издалека, и они выглядели прилично, - продолжает рассказ Екатерина. – 22 июля мы привезли маму туда, оформили договор. Заплатили 39 тысяч рублей за месяц, плюс 8 тысяч отдали за анализы, чтобы могли проверить состояние здоровья мамы.

По словам женщины, у ее матери были с собой вещи, на которые наклеили именные этикетки, а также памперсы и пеленки. 10 дней дочку не пускали к пенсионерке. В пансионате объяснили, что это карантинная мера и пожилому человеку нужно адаптироваться.

- И вот спустя 10 дней наконец-то пустили. Когда я пришла, была в ужасе. Мама плохо ходит, а ее поселили на третий этаж. Мне пообещали, что ее переселят. На окнах нет штор, телевизор всего один и то на кухне без картинки, идет только звук, - перечисляет недочеты Екатерина.

«Старый памперс, на ногах - синяки»

С тех пор дети регулярно приезжали к маме и недоумевали от происходящего.

- Сначала она была в своей одежде, а потом на ней стала появляться чужая. Спрашиваем у санитарок: «Почему?», ответ, якобы вещи мамы в стирке. Когда мы проплатили второй месяц, началось вообще безобразие. За мамой и другими постояльцами перестали присматривать. Они сидели на голых матрасах, на подушках не было наволочек и одеяла без пододеяльников. Никаких пеленок на кровати также не было! - возмущена женщина.

Екатерина ругалась с персоналом. Пыталась обратить внимание в том числе на нарушение санитарных правил.

- Мы приходили через день. Например, во вторник поменяли маме памперс сами, пришли в четверг, а она в этом же! У них появились тараканы. Кажется, что маму совсем там не кормили. Она похудела на 5 килограмм за месяц, - рассказывает дочка Нины Сергеевны.

Больше экспериментировать дети не захотели. Они решили забрать оттуда маму раньше, чем выходили сроки договора.

- В этом пансионате она провела месяц и 11 дней. Я собрала ее вещи, а она стала жаловаться на ноги. Мама была в носках, их сняли, а там синяк огромный. Спрашиваю: «Откуда?», а персонал только руками разводит. Мама сказала, что не помнит. Она вообще замкнулась в себе и первое время ни с кем из нас не разговаривала. Когда мы забирали ее, я увидела, как одна из пенсионерок вообще ела салфетку! Я чуть не заплакала. Понимаю, что человек может быть болен. Но так следите за ним! Но ощущение сложилось и такое, что просто плохо кормят. Я этой бабушке дала бутерброд, она аж глотала его, приговаривая: «Как вкусно!», - добавила Екатерина.

Дочка Нины Сергеевны написала заявление в пансионат на возврат денег и вещей. Но пока ни того, ни другого ей не вернули.
Теги
пансионат

Все новости

Туроператоры и блогеры Бурятии посетили Джидинский район
11.09.2024 в 17:50
Бюджетникам еще одного района Бурятии дают выходной ради картошки
11.09.2024 в 17:45
В Этнографическом музее пройдет Фестиваль традиционных игр народов Бурятии
11.09.2024 в 17:36
В Улан-Удэ убирают нелегальные свалки
11.09.2024 в 17:15
Участнику СВО из Бурятии дали 350 тысяч на открытие бизнеса
11.09.2024 в 17:12
«Бабушка рвала салфетку и жевала ее»
11.09.2024 в 16:49
В Бурятии наполовину готова школа в Баргузинском районе
11.09.2024 в 16:42
Житель Улан-Удэ жестоко убил соседку из-за сломанного забора
11.09.2024 в 16:36
В Бурятии пропал житель Красноярска
11.09.2024 в 16:28
В Бурятии взошла священная звезда Риха
11.09.2024 в 16:25
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Туроператоры и блогеры Бурятии посетили Джидинский район
Район отличается живописными пейзажами и развитым сельским хозяйством
11.09.2024 в 17:50
Бюджетникам еще одного района Бурятии дают выходной ради картошки
В образовательных учреждениях для этого скорректируют учебные планы
11.09.2024 в 17:45
В Улан-Удэ убирают нелегальные свалки
Планируется вывезти более 300 тонн мусора из Октябрьского района
11.09.2024 в 17:15
Участнику СВО из Бурятии дали 350 тысяч на открытие бизнеса
Деньги он получил в рамках социального контракта
11.09.2024 в 17:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru