Общество 11.09.2024 в 16:49
«Бабушка рвала салфетку и жевала ее»
Сибирячка обвиняет частный пансионат в жестоком обращении со стариками
Текст: КП-Новосибирск
Жительница Новосибирска обвиняет частный пансионат в краже вещей и жестоком обращении со стариками. Женщина определила туда 72-летнюю маму. На сайте учреждения увидела красивые фото. Но по факту, как верит сибирячка, там совсем другая картина: пенсионеры спят на голых матрасах, их не моют. Свою маму она забрала из пансионата с синяками на ногах. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.
«Штор нет, а от телевизора – один звук»
Нина Сергеевна переехала в Новосибирск вместе с детьми из Узбекистана в конце 90-х годов. Работала здесь в столовой, после ушла на пенсию. Сейчас женщине 72 года, она плохо ходит, за ней нужен постоянный уход.
- Мы с сестрой и братом посоветовались и решили отдать маму в частный пансионат. Считали, что за ней будет там и уход постоянный, и внимание больше от всех. Потому что мы все работаем, не можем за ней присматривать, а это в силу ее болезней нужно. Я искала учреждение в интернете и нашла вариант, который находится в Октябрьском районе. Остановилась на нем, потому что пансионат рядом с домом, пятиразовое питание. На картинках были красивые комнаты, обещали надлежащий уход, - рассказала Екатерина, дочка Нины Сергеевны.
Женщина записалась на экскурсию и в назначенный день пришла в пансионат. Заведующей на месте не оказалось, но местный медик рассказал про условия проживания.
- Экскурсию нам не провели, потому что у медика не было на это прав. Мы стояли в коридоре, и мне визуально все понравилось. В комнаты я заглянула на первом этаже издалека, и они выглядели прилично, - продолжает рассказ Екатерина. – 22 июля мы привезли маму туда, оформили договор. Заплатили 39 тысяч рублей за месяц, плюс 8 тысяч отдали за анализы, чтобы могли проверить состояние здоровья мамы.
По словам женщины, у ее матери были с собой вещи, на которые наклеили именные этикетки, а также памперсы и пеленки. 10 дней дочку не пускали к пенсионерке. В пансионате объяснили, что это карантинная мера и пожилому человеку нужно адаптироваться.
- И вот спустя 10 дней наконец-то пустили. Когда я пришла, была в ужасе. Мама плохо ходит, а ее поселили на третий этаж. Мне пообещали, что ее переселят. На окнах нет штор, телевизор всего один и то на кухне без картинки, идет только звук, - перечисляет недочеты Екатерина.
«Старый памперс, на ногах - синяки»
С тех пор дети регулярно приезжали к маме и недоумевали от происходящего.
- Сначала она была в своей одежде, а потом на ней стала появляться чужая. Спрашиваем у санитарок: «Почему?», ответ, якобы вещи мамы в стирке. Когда мы проплатили второй месяц, началось вообще безобразие. За мамой и другими постояльцами перестали присматривать. Они сидели на голых матрасах, на подушках не было наволочек и одеяла без пододеяльников. Никаких пеленок на кровати также не было! - возмущена женщина.
Екатерина ругалась с персоналом. Пыталась обратить внимание в том числе на нарушение санитарных правил.
- Мы приходили через день. Например, во вторник поменяли маме памперс сами, пришли в четверг, а она в этом же! У них появились тараканы. Кажется, что маму совсем там не кормили. Она похудела на 5 килограмм за месяц, - рассказывает дочка Нины Сергеевны.
Больше экспериментировать дети не захотели. Они решили забрать оттуда маму раньше, чем выходили сроки договора.
- В этом пансионате она провела месяц и 11 дней. Я собрала ее вещи, а она стала жаловаться на ноги. Мама была в носках, их сняли, а там синяк огромный. Спрашиваю: «Откуда?», а персонал только руками разводит. Мама сказала, что не помнит. Она вообще замкнулась в себе и первое время ни с кем из нас не разговаривала. Когда мы забирали ее, я увидела, как одна из пенсионерок вообще ела салфетку! Я чуть не заплакала. Понимаю, что человек может быть болен. Но так следите за ним! Но ощущение сложилось и такое, что просто плохо кормят. Я этой бабушке дала бутерброд, она аж глотала его, приговаривая: «Как вкусно!», - добавила Екатерина.
Дочка Нины Сергеевны написала заявление в пансионат на возврат денег и вещей. Но пока ни того, ни другого ей не вернули.
«Штор нет, а от телевизора – один звук»
Нина Сергеевна переехала в Новосибирск вместе с детьми из Узбекистана в конце 90-х годов. Работала здесь в столовой, после ушла на пенсию. Сейчас женщине 72 года, она плохо ходит, за ней нужен постоянный уход.
- Мы с сестрой и братом посоветовались и решили отдать маму в частный пансионат. Считали, что за ней будет там и уход постоянный, и внимание больше от всех. Потому что мы все работаем, не можем за ней присматривать, а это в силу ее болезней нужно. Я искала учреждение в интернете и нашла вариант, который находится в Октябрьском районе. Остановилась на нем, потому что пансионат рядом с домом, пятиразовое питание. На картинках были красивые комнаты, обещали надлежащий уход, - рассказала Екатерина, дочка Нины Сергеевны.
Женщина записалась на экскурсию и в назначенный день пришла в пансионат. Заведующей на месте не оказалось, но местный медик рассказал про условия проживания.
- Экскурсию нам не провели, потому что у медика не было на это прав. Мы стояли в коридоре, и мне визуально все понравилось. В комнаты я заглянула на первом этаже издалека, и они выглядели прилично, - продолжает рассказ Екатерина. – 22 июля мы привезли маму туда, оформили договор. Заплатили 39 тысяч рублей за месяц, плюс 8 тысяч отдали за анализы, чтобы могли проверить состояние здоровья мамы.
По словам женщины, у ее матери были с собой вещи, на которые наклеили именные этикетки, а также памперсы и пеленки. 10 дней дочку не пускали к пенсионерке. В пансионате объяснили, что это карантинная мера и пожилому человеку нужно адаптироваться.
- И вот спустя 10 дней наконец-то пустили. Когда я пришла, была в ужасе. Мама плохо ходит, а ее поселили на третий этаж. Мне пообещали, что ее переселят. На окнах нет штор, телевизор всего один и то на кухне без картинки, идет только звук, - перечисляет недочеты Екатерина.
«Старый памперс, на ногах - синяки»
С тех пор дети регулярно приезжали к маме и недоумевали от происходящего.
- Сначала она была в своей одежде, а потом на ней стала появляться чужая. Спрашиваем у санитарок: «Почему?», ответ, якобы вещи мамы в стирке. Когда мы проплатили второй месяц, началось вообще безобразие. За мамой и другими постояльцами перестали присматривать. Они сидели на голых матрасах, на подушках не было наволочек и одеяла без пододеяльников. Никаких пеленок на кровати также не было! - возмущена женщина.
Екатерина ругалась с персоналом. Пыталась обратить внимание в том числе на нарушение санитарных правил.
- Мы приходили через день. Например, во вторник поменяли маме памперс сами, пришли в четверг, а она в этом же! У них появились тараканы. Кажется, что маму совсем там не кормили. Она похудела на 5 килограмм за месяц, - рассказывает дочка Нины Сергеевны.
Больше экспериментировать дети не захотели. Они решили забрать оттуда маму раньше, чем выходили сроки договора.
- В этом пансионате она провела месяц и 11 дней. Я собрала ее вещи, а она стала жаловаться на ноги. Мама была в носках, их сняли, а там синяк огромный. Спрашиваю: «Откуда?», а персонал только руками разводит. Мама сказала, что не помнит. Она вообще замкнулась в себе и первое время ни с кем из нас не разговаривала. Когда мы забирали ее, я увидела, как одна из пенсионерок вообще ела салфетку! Я чуть не заплакала. Понимаю, что человек может быть болен. Но так следите за ним! Но ощущение сложилось и такое, что просто плохо кормят. Я этой бабушке дала бутерброд, она аж глотала его, приговаривая: «Как вкусно!», - добавила Екатерина.
Дочка Нины Сергеевны написала заявление в пансионат на возврат денег и вещей. Но пока ни того, ни другого ей не вернули.
Тегипансионат