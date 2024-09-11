Участнику СВО из Бурятии дали 350 тысяч на открытие бизнеса

В Бурятии члены семей участников СВО и демобилизованные участники спецоперации могут воспользоваться социальным контрактом и получить ощутимую финансовую помощь от государства. Как рассказали в минсоцзащиты республики, участниками соцконтракта уже стало несколько семей бойцов СВО.

Один из них вернулся на Родину этим летом. В сентябре собрал необходимые документы, подал заявление на социальный контракт, а в октябре защитил бизнес-план «Услуги грузоперевозок» и получил 350 тысяч рублей. Мужчина купил на эти деньги самосвал ГАЗ-53 и занимается теперь грузоперевозками у себя в районе Бурятии.

Подать заявление на заключение социального контракта можно через Госуслуги, в органах соцзащиты по адресу постоянной или временной регистрации или в офисе МФЦ.

Фото: loon.site