Общество 12.09.2024 в 09:34

С 4 октября из Иркутска в Улан-Удэ начнут ездить большие комфортные автобусы

Стоимость проезда составит 1200 рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
С 4 октября из Иркутска в Улан-Удэ начнут ездить большие комфортные автобусы

С 4 октября из Иркутска в Улан-Удэ начнут ездить большие комфортные автобусы. Стоимость билета составит 1200 рублей.

Автобусные перевозки по маршруту «Иркутск - Улан-Удэ» будет осуществлять региональное автотранспортное предприятие «Автоколонна 1880», которое является 100% собственностью Иркутской области. Рейсы начнут выполнять с 4 октября на комфортабельных пассажирских автобусах, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- С 2022 года предприятие значительно обновило автобусный парк, поступило 17 автобусов марок YUTONG, ПАЗ и Higer среднего и большого класса. Они комфортные как для водителей, так и для пассажиров, особенно на таких протяжённых маршрутах, как из Иркутска в Улан-Удэ, где время в пути составляет восемь часов. Для предприятия важно расширять географию перевозок в том числе в соседние регионы, - отметил генеральный директор АО «Автоколонна 1880» Илья Соловаров.

Автобус будет отправляться с автовокзала Иркутска, прибывать на автовокзал Улан-Удэ, расположенный в центральном районе города.

Стоимость билета составит 1200 рублей. Рейсы будут осуществляться через день по следующему расписанию: отправление из Иркутска 08.00 – прибытие в Улан-Удэ в 16.00, отправление из Улан-Удэ в 08.00 – прибытие в Иркутск в 16.00.

- Расширение маршрутной сети является одним из элементов Стратегии развития предприятия на 2022-25 годы, которая утверждена в правительстве Иркутской области. Также она предусматривает совершенствование инфраструктуры обслуживания, увеличение количества рейсов и перевезенных пассажиров, реновацию автопарка. Его обновление стало возможно благодаря инвестиционному проекту с участием Корпорации развития Иркутской области. По нему до 2028 года «Автоколонна 1880» приобретёт более 20 современных автобусов, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Сейчас «Автоколонна 1880» доставляет пассажиров по девяти маршрутам в Иркутской области: в Хужир, Листвянку, Усть-Уду, Жигалово, Рудногорск, Саянск, Тайшет, Усть-Кут и Железногорск-Илимский, а также двум маршрутам в Республику Бурятия – в Аршан и Нилова Пустынь. В общей сложности предприятие совершает 34 рейса в день.

Билеты доступны в кассах Автовокзалов г. Иркутска, г. Улан-Удэ, и на сайте интернет-портала «Автовокзал-Онлайн» по адресу: https://avtovokzal-on-line.ru/.


Фото: Номер один

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