Общество 12.09.2024 в 11:14

Отец и сын из Бурятии погибли на СВО

Оба мужчины служили в 37-й гвардейской мотострелковой бригаде
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Текст: Андрей Константинов
Отец и сын из Бурятии погибли на СВО
13 сентября в Кяхте пройдет прощание с военнослужащим Василием Чипеевым. Он погиб в ходе спецоперации еще 16 августа 2023 года. А 5 декабря 2023 года на СВО погиб его отец Александр Чипеев. Его похоронили в декабре того же года.

Как сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Василий Чипеев родился 1 июня 1995 года в Кяхте. Учился в Кяхтинской средней школе №1. В 9-м классе поступил в технологический колледж Восточно-Сибирского Государственного университета на специальность «финансист». 2012 году закончил среднюю школу, а в 2013 году - технологический колледж.

«Учителя и одноклассники помнят его как доброго, ответственного, трудолюбивого, отзывчивого, приветливого юношу со светлой улыбкой, всегда уважительно относящегося к окружающим. Уважал взрослых и сам в кругу друзей и сверстников пользовался уважением. В школьные годы был очень разносторонним и талантливым юношей: увлекался баскетболом и танцами, участвовал в олимпиадах», - рассказали в паблике.

В 2014 году Василия Чипеева призвали в армию. Он служил на острове Русский в легендарном морском спецназе «Холуай». В 2015 году там же заключил контракт.

В 2019 году Василий заключил контракт с 37-й гвардейской мотострелковой бригадой. За время прохождения службы зарекомендовал себя как дисциплинированный и исполнительный военнослужащий, решающий поставленные задачи до конца. Был неоднократно награжден памятным знаком за участие в российско-монгольских международных учениях «Селенга».

В мае 2023 года гвардии прапорщик Василий Чипеев направился на спецоперацию. Погиб 16 августа 2023 года, до конца выполнив свой воинский долг. Награжден орденом Мужества посмертно.

Как сообщают в паблике, 5 декабря 2023 года в ходе спецоперации погиб отец Василия – Александр Александрович Чипеев. Он также служил в 37-й мотострелковой бригаде. Его похоронили 31 декабря.

Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
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спецоперация

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