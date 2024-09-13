Общество 13.09.2024 в 06:00

В Бурятии вспыхнул скандал из-за роста Екатерины

Заниженный рост императрицы на памятнике в дацане возмутил общественников
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии вспыхнул скандал из-за роста Екатерины
В Иволгинском дацане Бурятии открыли скульптуру императрицы и самодержицы Екатерины II, которая вручает первому главе российских буддистов официальный указ-утверждение об учреждении института лам. Сразу после тождественного открытия этот памятник вызвал всплеск недоумения. В исторических кругах и среди общественников многие выражают несогласие с изображенным ростом императрицы.

Расширяй и властвуй

Памятник из бронзы получил название «Церемония признания буддизма в России». Возвели его в честь благодарности за признание Института Пандито Хамбо лам.

Как пишет руководитель проекта «Энциклопедия религиозной жизни современной России», первым шагом к официальному признанию буддистов в России стало приведение к присяге 150 бурятских лам в 1741 году. В это же время императрица Елизавета Петровна признала «ламское вероисповедание».

Интерес к буддизму также проявляла и Екатерина Великая, составляя новое религиозное законодательство в 1767-1768 гг. Тогда императрица приняла Пандито Хамбо ламу Заяева, рассказавшего ей про Тибет.

Заяев был принят более чем благосклонно: он получил грамоту с белой печатью, удостоверение его высокого звания Пандито Хамбо ламы, Андреевский орден и ежегодное жалованье в размере 50 рублей.

Бурятские ламы признали Екатерину земным воплощением Милосердной Спасительницы - Белой Тары. С тех пор буддийские народы империи именовали российских монархов Цаган-Батор ханами - Великими Белыми Царями.

На зафиксированной в дацане композиции видно, что Дамба Даржа Заяев преподносит императрице хадак, а Екатерина II держит в руках официальный указ-утверждение Института Пандито Хамбо лам.

Над монументальным памятником работал скульптор из Санкт-Петербурга Иван Итыгилов, известный установкой многочисленных композиций в Кяхтинском районе Бурятии, в том числе скульптурой солдатской плащ-палатки в Кяхте.

«Принизили» царицу

Между тем сам памятник вызвал немало споров среди общественников Бурятии. В частности, многие отметили, что центральный образ работы представлен в виде женской фигуры довольно низкого роста. А мужская фигура, наоборот, возвышается над ней, меняя представление о том, кто является в композиции главным.

Исторические источники отмечают, что Екатерина Великая, урожденная в Германии София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, была ростом 1 метр 57 сантиметров.

Что касается фигуры Пандито Хамбо ламы Заяева, то исторических данных о его росте нет. Но можно предположить, что вряд ли он был высоким. Поэтому «принижение» фигуры царицы так явно бросилось общественникам в глаза. Некоторые из них, отмечая подобную историческую несуразность, сообщили, что тем самым «непонятно, кто тут вообще главный - статус императрицы принижен».

В свою очередь, сторонники скульптора напирали на то, что царица была без головного убора, а на Заяева скульптор надел шапку, которая визуально делает его выше. Зачем это сделано - непонятно. Видимо, скульптору было невдомек, что этикетом предписывалось подданному во время аудиенции с царем снять с себя головной убор.
 
Ошиблись с размерами
 
Новый памятник Екатерине II прокомментировал известный общественник, заслуженный артист Бурятии Александр Турчанинов-Родин.

- Монумент, безусловно, получился внушительным по размерам, дорогим. Екатерина Великая, а она единственная из цариц носила такое звание, выглядит гораздо ниже Хамбо ламы, и скульптор явно ошибся с размерами и смыслом композиции. По законам скульптурного искусства и традициям, глава государства никогда не изображался ростом ниже своего подданного. И не только. Даже если бы к русской царице или царю приехал бы равный ей по статусу английский или французский король - то он, независимо от фактического роста, должен быть изображен как минимум не ниже главы российского государства. А в данном случае мы говорим не только о государственном статусе царицы, но и в большей степени о статусе Российского государства, - рассуждает он.

Как отметил Турчанинов-Родин, такая композиционная традиция продолжилась и в 20 веке. Когда, например «главы государств Ленин или Сталин изображались выше ростом, чем они были на самом деле». По его словам, подобные установки не были характерны только для России.

- В искусстве многих стран императоры и главы государств традиционно изображались более высокого роста, чем в реальности, - подчеркнул Александр.

В качестве примера можно взять невысокого императора Франции Наполеона, которого принципиально изображали на картинах и статуях выше. Что касается недавно установленной статуи Екатерины II, то сносить монумент не планируют. Как построили, так построили. Но осадок у общественников все равно остается.
 
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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