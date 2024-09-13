В Бурятии вспыхнул скандал из-за роста Екатерины

В Иволгинском дацане Бурятии открыли скульптуру императрицы и самодержицы Екатерины II, которая вручает первому главе российских буддистов официальный указ-утверждение об учреждении института лам. Сразу после тождественного открытия этот памятник вызвал всплеск недоумения. В исторических кругах и среди общественников многие выражают несогласие с изображенным ростом императрицы.Памятник из бронзы получил название «Церемония признания буддизма в России». Возвели его в честь благодарности за признание Института Пандито Хамбо лам.Как пишет руководитель проекта «Энциклопедия религиозной жизни современной России», первым шагом к официальному признанию буддистов в России стало приведение к присяге 150 бурятских лам в 1741 году. В это же время императрица Елизавета Петровна признала «ламское вероисповедание».Интерес к буддизму также проявляла и Екатерина Великая, составляя новое религиозное законодательство в 1767-1768 гг. Тогда императрица приняла Пандито Хамбо ламу Заяева, рассказавшего ей про Тибет.Заяев был принят более чем благосклонно: он получил грамоту с белой печатью, удостоверение его высокого звания Пандито Хамбо ламы, Андреевский орден и ежегодное жалованье в размере 50 рублей.Бурятские ламы признали Екатерину земным воплощением Милосердной Спасительницы - Белой Тары. С тех пор буддийские народы империи именовали российских монархов Цаган-Батор ханами - Великими Белыми Царями.На зафиксированной в дацане композиции видно, что Дамба Даржа Заяев преподносит императрице хадак, а Екатерина II держит в руках официальный указ-утверждение Института Пандито Хамбо лам.Над монументальным памятником работал скульптор из Санкт-Петербурга Иван Итыгилов, известный установкой многочисленных композиций в Кяхтинском районе Бурятии, в том числе скульптурой солдатской плащ-палатки в Кяхте.Между тем сам памятник вызвал немало споров среди общественников Бурятии. В частности, многие отметили, что центральный образ работы представлен в виде женской фигуры довольно низкого роста. А мужская фигура, наоборот, возвышается над ней, меняя представление о том, кто является в композиции главным.Исторические источники отмечают, что Екатерина Великая, урожденная в Германии София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, была ростом 1 метр 57 сантиметров.Что касается фигуры Пандито Хамбо ламы Заяева, то исторических данных о его росте нет. Но можно предположить, что вряд ли он был высоким. Поэтому «принижение» фигуры царицы так явно бросилось общественникам в глаза. Некоторые из них, отмечая подобную историческую несуразность, сообщили, что тем самым «непонятно, кто тут вообще главный - статус императрицы принижен».В свою очередь, сторонники скульптора напирали на то, что царица была без головного убора, а на Заяева скульптор надел шапку, которая визуально делает его выше. Зачем это сделано - непонятно. Видимо, скульптору было невдомек, что этикетом предписывалось подданному во время аудиенции с царем снять с себя головной убор.Новый памятник Екатерине II прокомментировал известный общественник, заслуженный артист Бурятии Александр Турчанинов-Родин.- Монумент, безусловно, получился внушительным по размерам, дорогим. Екатерина Великая, а она единственная из цариц носила такое звание, выглядит гораздо ниже Хамбо ламы, и скульптор явно ошибся с размерами и смыслом композиции. По законам скульптурного искусства и традициям, глава государства никогда не изображался ростом ниже своего подданного. И не только. Даже если бы к русской царице или царю приехал бы равный ей по статусу английский или французский король - то он, независимо от фактического роста, должен быть изображен как минимум не ниже главы российского государства. А в данном случае мы говорим не только о государственном статусе царицы, но и в большей степени о статусе Российского государства, - рассуждает он.Как отметил Турчанинов-Родин, такая композиционная традиция продолжилась и в 20 веке. Когда, например «главы государств Ленин или Сталин изображались выше ростом, чем они были на самом деле». По его словам, подобные установки не были характерны только для России.- В искусстве многих стран императоры и главы государств традиционно изображались более высокого роста, чем в реальности, - подчеркнул Александр.В качестве примера можно взять невысокого императора Франции Наполеона, которого принципиально изображали на картинах и статуях выше. Что касается недавно установленной статуи Екатерины II, то сносить монумент не планируют. Как построили, так построили. Но осадок у общественников все равно остается.Фото: пресс-служба правительства Бурятии