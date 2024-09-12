Известный российский хирург провел уникальную операцию в Улан-Удэ

В БСМП известный российский хирург Георгий Дамбаев провёл уникальную операцию по удалению послеоперационной грыжи с аллопластикой никелид-титанового импланта. Помогали ему в этом доктор медицинских наук Владислав Саганов и врач-хирург БСМП Андриан Тармаев.

Совместная операция хирургов прошла вчера, 11 сентября, в операционном зале больницы скорой медицинской помощи прошла больницы под руководством профессора, члена-корреспондента Российской академии наук, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой госпитальной хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии Сибирского государственного медицинского института Георгия Дамбаева.

- Пациенту была проведена операция по удалению послеоперационной грыжи с аллопластикой никелид-титанового импланта. Суть операции в коррекции грыжевого дефекта с помощью специального эндопротеза из искусственных или биологических материалов. Сначала хирурги удаляют грыжу, а затем закрывают грыжевые ворота с применением имплантата, - рассказали в БСМП.

Использованный в операции имплантат представляет собой сетку из никелид-титанового материала. Такой материал не подвергается эрозии и деградации и обладает «эффектом памяти», что способствует его высокой приживаемости в организме. Со временем протез обрастает тканями пациента, укрепляя брюшную стенку и предотвращая повторное образование грыж – частое осложнение пациентов с таким диагнозом.

- Визит хирурга такого уровня для нас огромная честь. В свои 82 года Георгий Цыренович, уроженец с. Холой Кяхтинского района продолжает активную трудовую и научную деятельность. Научные исследования хирурга посвящены реконструктивной хирургии пищевода, желудка, кишечника при опухолевой патологии, новым хирургическим технологиям с применением биосовместимых имплантатов, обладающих эффектом памяти формы, - добавили в БСМП.

Фото: БСМП