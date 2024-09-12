Общество 12.09.2024 в 17:46

В Улан-Удэ ограничат движение в районе улицы Хахалова

Это связано с проведением ремонта канализации
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ ограничат движение в районе улицы Хахалова

В Улан-Удэ ограничат движение на дороге в районе улицы Хахалова.

С 12 сентября по 12 октября по ночам с 23:00 до 06:00 будет ограничено движение по одной полосе дороги в районе улицы Хахалова, 6.

-Это связано с проведением работ подрядной организацией «ЛайнерТек» по ремонту канализационного коллектора. Ремонт позволит увеличить срок службы самотечного коллектора, а также уменьшить количество засоров, - сообщили в Муниципальном центре управления г. Улан-Удэ.

Водителей попросили быть внимательными за рулем и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Схема прилагается.

 

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

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