В Улан-Удэ ограничат движение в районе улицы Хахалова

В Улан-Удэ ограничат движение на дороге в районе улицы Хахалова.

С 12 сентября по 12 октября по ночам с 23:00 до 06:00 будет ограничено движение по одной полосе дороги в районе улицы Хахалова, 6.

-Это связано с проведением работ подрядной организацией «ЛайнерТек» по ремонту канализационного коллектора. Ремонт позволит увеличить срок службы самотечного коллектора, а также уменьшить количество засоров, - сообщили в Муниципальном центре управления г. Улан-Удэ.

Водителей попросили быть внимательными за рулем и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Схема прилагается.

Фото: администрация г. Улан-Удэ