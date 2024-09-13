Общество 13.09.2024 в 09:38

В Улан-Удэ защитили цветы от первых заморозков

Клумбы на площади Советов укрыли специальным материалом
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ защитили цветы от первых заморозков

На летней зоне отдыха на площади Советов в Улан-Удэ защитили цветы от первых заморозков.

- По поручению первого заместителя мэра Сергея Гашева подрядные организации комитета городского хозяйства укрыли цветы защитным материалом, чтобы они смогли пережить ночные заморозки. Также были укрыты и цветы возле памятника Ленину. Это сделано для того, чтобы подольше сохранить красоту в центре для горожан и гостей столицы, - сообщили в администрации города.


Напомним, мобильная летняя зона отдыха на площади Советов была установлена в мае. По плану будет размещена здесь до конца сентября.

Все конструкции, которые используются для благоустройства, являются разборными. После летнего сезона они хранятся на складах комбината по благоустройству.

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

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