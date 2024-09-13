Жителям Бурятии предлагают поставить прививку от сезонного гриппа
Жителям Бурятии предлагают поставить прививку от сезонного гриппа. За последние недели в республике наблюдается прирост заболеваемости ОРВИ на 10-15%.
- Сезонный грипп передается легко и быстро, особенно в местах большого скопления людей. Минздрав призывает всех пройти вакцинацию. По статистике, она вдвое сокращает количество заболеваний гриппом, также снижается риск возникновения осложнений, - сообщили в минздраве Бурятии.
В рамках Национального календаря профилактических прививок обязательной ежегодной вакцинации против гриппа подлежат:
- все детское население (дети с 6-месячного возраста, школьники, студенты);
- взрослые, работающие в медицинских и образовательных организациях, на транспорте, в коммунальной, социальной сфере, в государственных контрольных органах, организациях торговли, на вахте, в правоохранительных органах;
- взрослые старше 60 лет;
- взрослые, страдающие хроническими заболеваниями;
- проживающие в организациях социального обслуживания населения;
- беременные;
- подлежащие призыву на военную службу.
Привиться от гриппа можно в поликлинике по месту жительства. Для вакцинации в республику закупили более 260 тыс. доз.
Фото: loon.site