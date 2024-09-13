Жителям Бурятии предлагают поставить прививку от сезонного гриппа. За последние недели в республике наблюдается прирост заболеваемости ОРВИ на 10-15%.

- Сезонный грипп передается легко и быстро, особенно в местах большого скопления людей. Минздрав призывает всех пройти вакцинацию. По статистике, она вдвое сокращает количество заболеваний гриппом, также снижается риск возникновения осложнений, - сообщили в минздраве Бурятии.

В рамках Национального календаря профилактических прививок обязательной ежегодной вакцинации против гриппа подлежат:

- все детское население (дети с 6-месячного возраста, школьники, студенты);

- взрослые, работающие в медицинских и образовательных организациях, на транспорте, в коммунальной, социальной сфере, в государственных контрольных органах, организациях торговли, на вахте, в правоохранительных органах;

- взрослые старше 60 лет;

- взрослые, страдающие хроническими заболеваниями;

- проживающие в организациях социального обслуживания населения;

- беременные;

- подлежащие призыву на военную службу.

Привиться от гриппа можно в поликлинике по месту жительства. Для вакцинации в республику закупили более 260 тыс. доз.

Фото: loon.site