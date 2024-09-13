Власти Улан-Удэ рассказали, где можно купить дрова

Мэрия Улан-Удэ определила восемь площадок по продаже дров жителям города.- ул. Иволгинская вблизи дома №13а корпус 1- ул. Дорожная вблизи дома №50а, корпус 2- ул. Комарова, остановка «Обелиск» в направлении из центра города- ул. Блинова, остановка «Зеленхоз» в направлении из центра города- ул. Дзержинского вблизи остановки «Титан» в направлении центра города- 0 км Спиртзаводской трассы- ул. Совхозная вблизи остановки «1 поле»- ул. Ринчино вблизи остановки «102 мкр»«Напоминаем, что дрова лучше покупать летом, потому что будет больше времени на их просушку и они будут лучше гореть», - отметили в мэрии.Фото: «Номер один»