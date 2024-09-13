Общество 13.09.2024 в 10:23

Власти Улан-Удэ рассказали, где можно купить дрова

Для этого определены площадки во всех трех районах города
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ рассказали, где можно купить дрова
Мэрия Улан-Удэ определила восемь площадок по продаже дров жителям города.

В Советском районе:

- ул. Иволгинская вблизи дома №13а корпус 1

- ул. Дорожная вблизи дома №50а, корпус 2

В Железнодорожном районе:

- ул. Комарова, остановка «Обелиск» в направлении из центра города

- ул. Блинова, остановка «Зеленхоз» в направлении из центра города

- ул. Дзержинского вблизи остановки «Титан» в направлении центра города

В Октябрьском районе:

- 0 км Спиртзаводской трассы

- ул. Совхозная вблизи остановки «1 поле»

- ул. Ринчино вблизи остановки «102 мкр»

«Напоминаем, что дрова лучше покупать летом, потому что будет больше времени на их просушку и они будут лучше гореть», - отметили в мэрии.

Фото: «Номер один»
Теги
дрова

Все новости

К чиновникам Улан-Удэ пришла белка
13.09.2024 в 11:34
В Улан-Удэ маленький автобус врезался в большой
13.09.2024 в 11:25
Боец из Бурятии не может получить выплату за ранение, полученное два года назад
13.09.2024 в 10:59
Малыша с ожогом рук вертолетом доставили в больницу Улан-Удэ
13.09.2024 в 10:51
В Бурятии выберут самое яркое туристическое событие
13.09.2024 в 10:47
В Бурятии разыскивают пропавшего мужчину
13.09.2024 в 10:31
В Улан-Удэ почтили память погибшего росгвардейца
13.09.2024 в 10:31
Власти Улан-Удэ рассказали, где можно купить дрова
13.09.2024 в 10:23
Жителям Бурятии предлагают поставить прививку от сезонного гриппа
13.09.2024 в 10:08
Любопытство ребенка привело к пожару в селе Бурятии
13.09.2024 в 09:58
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
К чиновникам Улан-Удэ пришла белка
Лесная гостья навестила районную администрацию
13.09.2024 в 11:34
Боец из Бурятии не может получить выплату за ранение, полученное два года назад
Военнослужащий получил тяжелую контузию, после которой у него начались осложнения
13.09.2024 в 10:59
В Бурятии выберут самое яркое туристическое событие
Заявки на конкурс можно подать до 23 сентября
13.09.2024 в 10:47
В Улан-Удэ почтили память погибшего росгвардейца
Алексей Башлеев погиб в возрасте 25 лет
13.09.2024 в 10:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru