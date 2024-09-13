Общество 13.09.2024 в 10:23
Власти Улан-Удэ рассказали, где можно купить дрова
Для этого определены площадки во всех трех районах города
Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ определила восемь площадок по продаже дров жителям города.
В Советском районе:
- ул. Иволгинская вблизи дома №13а корпус 1
- ул. Дорожная вблизи дома №50а, корпус 2
В Железнодорожном районе:
- ул. Комарова, остановка «Обелиск» в направлении из центра города
- ул. Блинова, остановка «Зеленхоз» в направлении из центра города
- ул. Дзержинского вблизи остановки «Титан» в направлении центра города
В Октябрьском районе:
- 0 км Спиртзаводской трассы
- ул. Совхозная вблизи остановки «1 поле»
- ул. Ринчино вблизи остановки «102 мкр»
«Напоминаем, что дрова лучше покупать летом, потому что будет больше времени на их просушку и они будут лучше гореть», - отметили в мэрии.
Фото: «Номер один»
В Советском районе:
- ул. Иволгинская вблизи дома №13а корпус 1
- ул. Дорожная вблизи дома №50а, корпус 2
В Железнодорожном районе:
- ул. Комарова, остановка «Обелиск» в направлении из центра города
- ул. Блинова, остановка «Зеленхоз» в направлении из центра города
- ул. Дзержинского вблизи остановки «Титан» в направлении центра города
В Октябрьском районе:
- 0 км Спиртзаводской трассы
- ул. Совхозная вблизи остановки «1 поле»
- ул. Ринчино вблизи остановки «102 мкр»
«Напоминаем, что дрова лучше покупать летом, потому что будет больше времени на их просушку и они будут лучше гореть», - отметили в мэрии.
Фото: «Номер один»
Тегидрова