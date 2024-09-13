Общество 13.09.2024 в 16:32
В Закаменском районе обновляют дорогу между селами Бургуй и Цакир
Полностью ремонт завершится в 2025 году
В Закаменском районе обновляют дорогу между селами Бургуй и Цакир (250-260 км а/д Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией). Ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Дорожники отремонтируют дорожное полотно, уложат асфальтобетонное покрытие, отремонтируют три водопропускных трубы, смонтируют водосбросы и прикромочные лотки.
Также будет установлена площадка для остановки транспорта.
Ремонт планируется завершить в сентябре 2025 года.
Фото: скриншот видео, минтранс РБ