В Закаменском районе обновляют дорогу между селами Бургуй и Цакир (250-260 км а/д Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией). Ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники отремонтируют дорожное полотно, уложат асфальтобетонное покрытие, отремонтируют три водопропускных трубы, смонтируют водосбросы и прикромочные лотки.

Также будет установлена площадка для остановки транспорта.

Ремонт планируется завершить в сентябре 2025 года.

Фото: скриншот видео, минтранс РБ