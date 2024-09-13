Общество 13.09.2024 в 16:49

В Кяхте открылся Центр цифрового образования для детей

Школьники там будут изучать программирование и робототехнику
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Кяхте открылся Центр цифрового образования для детей

Сегодня в Кяхте открылся Центр цифрового образования детей «IT-куб». Об этом сообщил в своем телеграм канале глава района Андрей Фомин.

- На базе нашего местного Центра дополнительного образования теперь можно изучать программирование, кибергигиену, робототехнику и другие современные информационные технологии. Уверен, что «IT-куб» станет местом, где дети смогут развивать свои навыки и таланты. Желаю детям и педагогам, чтобы они вместе открывали новые горизонты знаний и умений в стенах IT-куба. Пусть каждый найдёт здесь свой путь к успеху и развитию в мире информационных технологий, - говорит Андрей Фомин.



«IT-куб» в Кяхте создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В течение 2024 года в России будет открыто ещё 68 таких центров. В республике это уже восьмой «IT-куб».

 

Фото: телеграм канал главы Кяхтинского района Андрея Фомина

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