В Кяхте открылся Центр цифрового образования для детей

Сегодня в Кяхте открылся Центр цифрового образования детей «IT-куб». Об этом сообщил в своем телеграм канале глава района Андрей Фомин.

- На базе нашего местного Центра дополнительного образования теперь можно изучать программирование, кибергигиену, робототехнику и другие современные информационные технологии. Уверен, что «IT-куб» станет местом, где дети смогут развивать свои навыки и таланты. Желаю детям и педагогам, чтобы они вместе открывали новые горизонты знаний и умений в стенах IT-куба. Пусть каждый найдёт здесь свой путь к успеху и развитию в мире информационных технологий, - говорит Андрей Фомин.









«IT-куб» в Кяхте создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В течение 2024 года в России будет открыто ещё 68 таких центров. В республике это уже восьмой «IT-куб».

Фото: телеграм канал главы Кяхтинского района Андрея Фомина