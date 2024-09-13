Общество 13.09.2024 в 16:56

Ректор БГУ оказался самым бедным по сравнению со своими коллегами

В 2023 году Алдар Дамдинов получал «всего» 394 тысячи рублей в месяц
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Ректор БГУ оказался самым бедным по сравнению со своими коллегами
Минобрнауки опубликовало информацию о среднемесячной зарплате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных министерству организаций за 2023 год, сообщает ИА PrimaMedia. Среди списка — ректоры и проректоры ведущих дальневосточных вузов. Диапазон сумм довольно широкий — от 395 тысяч до более миллиона рублей. Больше всех университетские главы получают в Магадане, Приморье и Якутии. Самое скромное довольствие — в Бурятии.

Так, ежемесячная зарплата ректора Северо-восточного государственного университета (СВГУ) Татьяны Брачун составила в 2023 году 1 млн 17 тысяч рублей.

На втором месте — ректор Дальневосточного государственного университета Борис Коробец. Его среднемесячный заработок равен 819 тысячам рублей.

В Республике Саха (Якутия) зарплата ректора Северо-восточного федерального университета составила 791 тысячу рублей.

В другом крупном приморском вузе — Владивостокском государственном университете (ВВГУ) зарплата ректора Татьяны Терентьевой составила 585 тысяч рублей.

В Хабаровском крае ректор Комсомольского-на-Амуре государственного университета Эдуард Дмитриев получает 518 тысяч рублей.

Зарплата ректора Сахалинского государственного университета Александра Самардака указана в размере 504 тысяч рублей. У ректора Амурского государственного университета Андрея Плутенко — 492 тысячи. Ректор Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема (ЕАО) Наталья Баженова получает 452 тысячи. Ректор Камчатского государственного университета Ольга Ребковец — 434 тысячи. Ректор Забайкальского государственного университета Оксана Мартыненко — 423 тысячи. Ректор другого хабаровского вуза — Тихоокеанского государственного университета — Юрий Марфин — 402 тысячи рублей. Ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов — 394 тысячи.


Фото: «Номер один», инфографика: ИА PrimaMedia
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