В центре Улан-Удэ перенесут автобусную и трамвайную остановки

В центре Улан-Удэ временно перенесут автобусную и трамвайную остановки «Советская».

В связи с запланированными работами по благоустройству территории в районе ул. Коммунистическая изменится схема организации дорожного движения, сообщили в Комитете по транспорту.

- О сроках начала работ сообщим дополнительно. На период работ временно будет перенесен также пешеходный переход. Поворот на ул. Профсоюзная в сторону ул. Почтамтская будет временно закрыт, - рассказали в мэрии города.

Работы включают устройство новой трамвайной остановки, перенос автобусной остановки к ТЦ «Сибирь», а также установку светофорного объекта.

Фото: мэрия города