Общество 13.09.2024 в 17:23
В центре Улан-Удэ перенесут автобусную и трамвайную остановки
Изменения будут носить временный характер
Текст: Елена Кокорина
В центре Улан-Удэ временно перенесут автобусную и трамвайную остановки «Советская».
В связи с запланированными работами по благоустройству территории в районе ул. Коммунистическая изменится схема организации дорожного движения, сообщили в Комитете по транспорту.
- О сроках начала работ сообщим дополнительно. На период работ временно будет перенесен также пешеходный переход. Поворот на ул. Профсоюзная в сторону ул. Почтамтская будет временно закрыт, - рассказали в мэрии города.
Работы включают устройство новой трамвайной остановки, перенос автобусной остановки к ТЦ «Сибирь», а также установку светофорного объекта.
Фото: мэрия города
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