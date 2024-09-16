Общество 16.09.2024 в 09:43

В Закаменском районе откроют дорогу между селом Цакир и перевалом Юхта

Ремонт там начался еще в прошлом году
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Закаменском районе откроют дорогу между селом Цакир и перевалом Юхта

В Закаменском районе Бурятии в этом году откроют еще один участок региональной дороги. Речь об участке между селом Цакир до перевала Юхта (это участок с 260 по 272 км дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией).

Сейчас работы здесь практически завершены. Отремонтированы водопропускные трубы, уложен асфальт, укреплены обочины и откосы, устроено барьерное ограждение. Также были отремонтированы два железобетонных моста – через суходол и реку Ухту.


- Трасса является важнейшей частью дорожной сети республики, имеет большое значение для местного населения, так как связывает три района и ведёт к границе с Монголией, поэтому важно привести ее к нормативу, - отметили в минтрансе Бурятии.

Ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В этом году в Бурятии планируется отремонтировать около 100 км региональных дорог, и дорог местного значения.

 

Фото: минтранс РБ

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