На свалке в Бурятии нашли огнестрельное оружие

В Бурятии жительница Кабанского района Бурятии добровольно сдала оружие в подразделение лицензионно-разрешительной работы территориального Управления Росгвардии. Огнестрельное ружье она нашла на свалке.

- Женщина рассказала, что оружие нашла на свалке в нескольких километрах от села Кабанск. Во время вывоза травы и сухих веток со своего приусадебного участка она обнаружила предмет, конструктивно схожий с ружьем, наполовину завернутый в ткань.

В ходе предварительного осмотра сотрудник подразделения лицензионно-разрешительной работы определил, что найденное оружие является охотничьим огнестрельным гладкоствольным ружьем модели ИЖ-58. Оружие состоит из основных частей с разными заводскими номерами и исправными механизмами, - рассказали в Росгвардии республики.

Согласно информационной базе данных найденное оружие не зарегистрировано и находится в незаконном обороте.

- За добровольную сдачу незаконного оружия пригодного для стрельбы, женщине будет выплачено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии