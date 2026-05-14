Слесарь-электрик из Улан-Удэ купил «синтетику» через мессенджер

В Железнодорожном районном суде Улан-Удэ вынесли приговор 37-летнему местному жителю за покупку «синтетики» через мессенджер (по ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Подсудимый работает слесарем-электриком на одном из крупных предприятий города. В феврале этого года он решил приобрести синтетический наркотик для собственного употребления. В мессенджере мужчина связался с онлайн-маркетом, оплатил товар и получил координаты «закладки». В тот же день он забрал сверток с «синтетикой» массой более 0,9 грамма в одном из районов Улан-Удэ. Вскоре его задержали сотрудники полиции.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили наказание, не связанное с лишением свободы, – в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Суд решил учесть наличие у мужчины постоянной работы, семьи и отсутствие прошлых судимостей.

Мобильный телефон, с помощью которого осужденный заказывал наркотики, изъяли и конфисковали в доход государства как орудие совершения преступления.

«Приговор был вынесен в особом порядке судебного разбирательства. Вещественные доказательства в виде остатков наркотического средства оставлены на хранение до принятия решения по выделенному уголовному делу в отношении продавцов интернет-магазина», - заключили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.